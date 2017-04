Konstanz In Fußfesseln zum Gerichtstermin: Haft für versuchten Einbruch

Ein 27-Jähriger hatte schon einiges auf dem Kerbholz. Mit dem versuchten Einbruch in eine Konstanzer Villa kommt nochmal was dazu.

In Fußfesseln betrat der Angeklagte den Saal am Amtsgericht Konstanz. Zwei Polizisten begleiteten den 27-Jährigen. Direkt aus dem Gefängnis wurde er in den Sitzungssaal geführt, und dorthin sollte er nach anderthalb Verhandlungsstunden auch wieder zurückkehren. Mit neun Monaten zusätzlicher Freiheitsstrafe im Gepäck.

Er hatte sich in jener September-Nacht des vergangenen Jahres ausdem Therapiezentrum in die Stadt fahren lassen – ein bisschen Party wollte er machen. Darunter versteht der 27-Jährige seit dem Alter von 15 Jahren vor allem solche Feste, bei denen Alkohol und Drogen eine große Rolle spielen. Sein Vorstrafenregister weist 15 Straftaten auf, die fast immer im Zusammenhang mit Rauschmitteln standen. Dass er also während dieser Party plötzlich im Garten einer Stadtvilla in Konstanz stand, schien kein Zufall zu sein. Einen „Reflex“ wird sein Verteidiger es später nennen – als „Kausalzusammenhang“ bezeichnet es die Richterin.

Erst versuchte er, die Terrassentür auszuhebeln, dann war der Eingang an der Ostseite des Gebäudes an der Reihe. Fest entschlossen, zu seiner Bereicherung Gegenstände aus dem Haus zu stehlen, half ihm schließlich ein Stein aus der Bepflanzung, um sich Zutritt in die Räume zu verschaffen. Der unüberhörbare Lärm verhinderte die Vollendung seines Tatplans und veranlasste ihn zur Flucht. Ein halbes Gramm Cannabis, eine halbe Flasche Hochprozentiges – „ich war angetrunken“, erklärte der Angeklagte vor Gericht, sein erster Rückfall seit Beginn der Therapie sei dies gewesen.

Er stammt aus Mannheim und hatte laut Gerichtshilfebericht keine leichte Vergangenheit. Nach dem Tod seines Stiefvaters habe er niemanden mehr an sich herangelassen, mit dem Kiffen nur „sein Ding gemacht“. Kurze Zeit später folgte der Konsum von Amphetaminen. Sämtliche Straftaten begleiteten ihn dabei, von Sachbeschädigungen bis hin zum Raub eines Mobiltelefons. Die zur Verhandlung stehende Tat an der Konstanzer Villa beging er während einer zur Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrafe, die daraufhin widerrufen wurde. „Sie können die Uhr danach stellen, dass er wieder straffällig wird wenn er trinkt und kifft“, erklärte sein Verteidiger. Ein gewisses Maß Mitschuld habe das Ritalin, das er in seiner Kindheit wegen einer diagnostizierten ADHS (Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung) bekommen habe. Das sei ein Amphetamin, das erfahrungsgemäß zu einer erhöhten Suchtaffinität und in Verbindung mit späterem Alkohol- und Drogenkonsum im vorliegenden Fall zumindest zu einer verminderten Schuldfähigkeit führen müsse.

Auf die Frage, ob er bei seinem versuchten Einbruch vielleicht auch an die Bewohner der Villa gedacht habe, welch ein Schock dies für sie gewesen sein musste, antwortete der 27-Jährige nüchtern: für sie müsse es schon eine richtige „scheiß Situation“ gewesen sein. Wie schlimm, das hätte sich jedoch vermutlich niemand im Gerichtssaal ausgemalt. Das Ehepaar dachte tatsächlich an einen Unruhestifter, der schon länger unbeliebter Gast der Villa war. „Jetzt reicht es mit dem Marder“, ärgerte es sich, als es aus dem Schlaf erwacht war. Es machte Licht, sah sich um, und löschte es wieder. Die eingeschlagene Fensterscheibe entdeckte das Ehepaar zu seinem Entsetzen erst am nächsten Morgen.

Dass die Bewohner erst an ein Tier als unliebsamen Störer der Nachtruhe dachte, verlieh der Situation im Gerichtssaal nur noch mehr Dramatik, als es beim Eintritt der eleganten Dame und Bewohnerin der Villa bereits der Fall war. Zwei Welten, die unterschiedlicher nicht sein könnten, trafen aufeinander: polierte Schuhe auf Fußfesseln, Parfüm auf Schuldgeruch.

„Wir sind nicht ganz unschuldig an dem, was da draußen passiert“, schloss der Verteidiger sein Plädoyer und warf damit eine Frage auf, die viel größer ist als sie sich von einem Gericht verhandeln ließe. Gemeint war die bloß aufschiebende Behandlung von Problemen mit Medikamenten, die die Ursache niemals lösen könnten. Der Angeklagte benötige eine positive Aussicht: eine Perspektive in der Gesellschaft, die ihm durch die vorschnelle Gabe von beruhigenden Medikamenten schon viel zu früh verbaut worden sei. Trotzdem verbleibe der freie Wille, urteilte die Richterin und berücksichtigte die Vergangenheit des Angeklagten lediglich durch eine Strafmilderung gemäß Paragraf 21 des Strafgesetzbuchs. So wurde der Schaden auf Opferseite von einer Versicherung des betroffenen Ehepaars gezahlt – auf der Seite des Angeklagten mit neun Monaten Freiheitsstrafe.

Vermindert schuldfähig

Gemäß Paragraf 21 des Strafgesetzbuchs kann eine Strafe gemildert werden, wenn die Fähigkeit des Täters, das Unrecht der Tat einzusehen, erheblich gemindert ist. Der Bundesgerichtshof hält den Konsum von Drogen und Alkohol in diesem Rahmen allerdings nur eingeschränkt und unter Würdigung des Einzelfalls für zu berücksichtigen. Drogen- und Alkoholexzesse sind demnach zwar vielleicht eine Erklärung für Straffälligkeit, nicht jedoch eine Entschuldigung.