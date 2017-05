Konstanz In Dettingen-Wallhausen ist Bergfestzeit

In Dettingen-Wallhausen ist Bergfestzeit

Einer der ganz beliebten Treffpunkte im Frühjahr: Der Musikverein des Konstanzer Teilorts Dettingen-Wallhausen lockte wieder viele Gäste zum Bergfest oberhalb von Wallhausen. Samstag und Sonntag ist nochmals viel geboten.

Die transatlantischen Beziehungen sind zumindest im Konstanzer Hinterland intakt. Uwe, Vater Horst und Bruder Thomas Baumgartner von der Insel Reichenau kamen auf den Bodanrück zur traditionellen Eröffnung durch den Musikverein unter Leitung von Ilja Werner. Bei schönstem Frühsommerwetter trafen sich am Feiertag wieder Familien zum Picknick, Männergruppen zum gemütlichen Biertrinken und Spaziergänger, Wanderer und Radfahrer zum einfach Genießen. Am Freitag ist beim Bergfest wie immer Ruhetag. Am Samstag 27. Mai, beginnt der Zeltbetrieb um 17 Uhr. Ab 18.30 Uhr serviert die Küche bayerische Spezialitäten. Die Original Öschmusik Löffingen spielt ab 20 Uhr wieder auf zum bayerischen Abend. Der Sonntag, 28. Mai, beginnt auch dieses Jahr mit dem ökumenischen Zeltgottesdienst mit dem Posaunenchor Bodanrück. Der Musikverein Riedheim und der Musikverein Öhningen bestreiten den Nachmittag musikalisch.