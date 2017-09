Konstanz Immer gucken, was der Nachbar macht: Was Konstanzer Forscher über die Intelligenz der Masse herausgefunden haben

Immer gucken, was der Nachbar macht: Was Konstanzer Forscher über die Intelligenz der Masse herausgefunden haben

Ein Forscherteam aus Konstanz, Radolfzell und Cambridge hat eine Studie zum Schwarmverhalten von Fischen veröffentlicht. Die Ergebnisse sind relevant für den Naturschutz und die Fischerei und könnten potenziell zur Entwicklung von biologisch inspirierten Roboterschwärmen beitragen.

Konstanz – Fische, Ameisen, Heuschrecken: Schwärme verhalten sich schlau, ohne, dass die einzelnen Tiere besonders intelligent sind. Der Schwarm – das ist die Intelligenz der Vielen. 2004 rückte der Roman von Frank Schätzing das Phänomen in die Öffentlichkeit, Forscher und Entwickler interessieren sich schon länger für die Mechanismen dahinter. Wie beeinflussen individuelle Charakterzüge einzelner Tiere das kollektive Verhalten? Welche Auswirkungen haben sie auf den Zusammenhalt, die Führungskultur, Bewegungsdynamik und Gruppenleistung? Mit dieser Frage und einem Stichlingsschwarm beschäftigten sich aktuell Forscher von der Universität Konstanz, dem Max-Planck-Institut für Ornithologie Radolfzell und der britischen Universität Cambridge.

Die Ergebnisse könnten dabei unterstützen, das menschliche Gesellschafts- und Teamverhalten besser zu verstehen. Darüber hinaus sind sie relevant für den Naturschutz und die Fischerei und könnten potenziell zur Entwicklung von biologisch inspirierten Roboterschwärmen beitragen, erklärt Uni-Pressesprecherin Julia Wandt. Entwickler auf der ganzen Welt arbeiten daran, Roboter nicht nur einzeln einzusetzen, sondern in der Gruppe. In den kommenden Jahrzehnten sollen Schwarmroboter die Monde von Saturn und Jupiter besuchen oder unter kilometerdicken Eisschichten die Ozeane erforschen. Der erste Roboterschwarm, der uns im Alltag begegnen könnte, sind selbstfahrende Autos, die miteinander kommunizieren. Zukunftsmusik, ja – aber eine, an deren Komposition die Konstanzer, Radolfzeller und britischen Forscher mit ihren Ergebnissen mitschreiben.

Klar ist bislang: Fische schlagen sich nicht mit physikalischen Modellen und Algorithmen rum, um Ordnung in das Chaos zu bringen. Die einzelnen Tiere achten im Grunde nur darauf, was der Nachbar tut. Gleichzeitig ist inzwischen aber auch erforscht, dass sich einzelne Tiere derselben Art häufig in ihren Verhaltensmerkmalen unterscheiden. Das Forscherteam verband in seiner Studie beide Erkenntnisse. Mithilfe zwei verschiedener Persönlichkeitstests bestimmten die Forscher die individuellen Verhaltensneigungen von 125 Stichlingen und fassten die Tiere anschließend nach dem Zufallsprinzip in 25 Gruppen zusammen. Diese Gruppen wurden wiederholt in drei verschiedenen Situationen getestet, zum Beispiel bei der Erkundung oder Nahrungssuche. Dabei benutzten die Forscher eine hochsensible Überwachungs-Technik, um die Positionen der einzelnen Fische innerhalb der frei schwimmenden Schwärme nachzuverfolgen, und zeichneten deren Position und Bewegungen über den Zeitraum der Studie hinweg präzise auf.

Jolle Jolles, Hauptautor der Studie, erklärt: „Wir fanden heraus, dass diejenigen Fische, die mehr Zeit in der Nähe ihrer Artgenossen verbrachten, weniger schnell waren, sich eher im Zentrum der Gruppe aufhielten und dazu neigten, anderen Fischen des frei schwimmenden Schwarms zu folgen.“ „Gruppen, die hauptsächlich aus solchen Individuen bestanden, wiesen einen deutlich höheren Zusammenhalt auf, bewegten sich aber weniger und waren unkoordinierter als solche Gruppen, deren Mitglieder hingegen zu weniger sozialem Zusammenhalt und schnellerer Fortbewegung neigten“. Iain Couzin, Professor an der Universität Konstanz und Direktor des Max-Planck-Instituts für Ornithologie in Radolfzell, ergänzt: „Wir konnten nachweisen, dass diese vielschichtigen Gruppenprozesse ganz von selbst aus dem lokalen Zusammenspiel einzelner Individuen hervorgehen, die sich schlicht und ergreifend in ihrer bevorzugten Fortbewegungsgeschwindigkeit unterscheiden.“

Forschungszentrum

sind in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins Current Biology veröffentlicht und hier verfügbar:

Die Konstanzer Universität hat die Forschung um kollektives Verhalten und Schwarmintelligenz als künftigen Schwerpunkt ausgemacht. Für 27 Millionen Euro entsteht auf dem Campus ein neues Forschungszentrum: 3000 Quadratmeter Fläche für die Erforschung von Gruppenbewegungen in Tiergemeinschaften. Das "Centre on VisualComputing of OrganismalCollectives" soll Experten der Kollektivforschung fachübergreifend zusammenführen und die Forschung in diesem Bereich vorantreiben. Bund, Land und die Weinheimer Hector Stiftung II tragen die Kosten für das Zentrum.