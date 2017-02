Konstanz Im Sommer kommen die Appenzeller nach Konstanz

Konstanzer Museen präsentieren ihre neuen Ausstellungen. Positive Bilanz des vergangenen Jahres.

Tobias Engelsing war selbst überrascht ob des großen Erfolges der Ausstellung "Das Tägermoos – Ein deutsches Stück Schweiz". Knapp 18000 Besucher wurden im Rosgartenmuseum im vergangenen Jahr vom 16. Juli bis 30. Dezember gezählt. "Einige überregionale Medien haben darüber berichtet", sagt der Direktor der Konstanzer Museen, "sogar das finnische Fernsehen war hier." Von diesem Erfolg angestachelt, hat der umtriebige Macher gleich das nächste eidgenössische Thema an Land gezogen: „Heimat Alpstein – Appenzeller und Toggenburger Bauernmalerei“ heißt die nächste Ausstellung, die vom 22. Juni bis 30. Dezember im Kulturzentrum am Münster gezeigt wird.

In der Ausstellung werden neben der imposanten Kunstwerke auch besondere Momente der Appenzeller Geschichte beleuchtet: Die kriegerische Emanzipation des Bauernvolkes von der Herrschaft des St. Galler Abts, die machtvolle Expansion der Eidgenossenschaft in Richtung Bodensee und der damit einhergehende Anschluss des Appenzells 1513 an den Bund der zwölf eidgenössischen Orte. Die Reformation führte zur Glaubensspaltung, der eine friedlich vollzogene, bis heute bestehende Aufteilung des Appenzells in zwei Halbkantone folgte.

Die Schweiz ist für Tobias Engelsing viel mehr als nur ein Nachbar. "Auch die Schweiz ist unsere Heimat", sagt er. "Wir als Museen sollten darauf hinweisen, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit Werte sind, die es zu verteidigen lohnt. Wir sollten den Heimatbegriff nicht der AfD oder einem Amerikanischen Präsidenten überlassen." Für einen Mann wie ihn gehört die Schweiz zu Konstanz wie das Münster oder das Konzil. "Appenzeller verkauften hier ihren Käse und die Alpbutter", sagt er. "Appenzeller wiederum kauften auf dem Überlinger oder Lindauer Viehmäkten ihr Vieh. Ein weiteres Beispiel sind die Lindauerli. Jene Pfeifen, die unbedingt zu einer Appenzeller Sennentracht gehören, stammt, wie der Name verrät, aus Lindau am Bodensee. "Kulturen tauschen sich aus und bereichern sich", erzählt der Museumschef: "Und das ist auch gut so." Er wolle die spannende Geschichte dieses eigentümlichen Bergvolks erzählen. Der feierliche Auftakt findet am 21. Juni im Konzil statt, zu der, so Engelsing, "halb Appenzell kommen wird."

Die Freunde des Rosgartenmuseums können sich in 2017 auf eine technische Neuheit freuen, die in anderen Häusern längst zum Standard gehört: "Wir beklommen endlich einen elektronischen Audio Guide", so Tobias Engelsing. "Der Gemeinderat hat sich erbarmt und der Einführung zugestimmt." Dis bisherige Zettelwirtschaft sei einfach nicht mehr zumutbar gewesen. Noch steht jedoch nicht fest, ob die Audioführung durch das Haus mit einem tragbaren Leihgerät oder per App für Smartphones bereitgestellt werden soll.

Barbara Stark, seit 1994 Leiterin Leiterin der Wessenberg-Galerie, konnte ebenfalls einen großen Erfolg vermelden: Die Ausstellung der zwischen Konstruktivismus und Abstraktion pendelnden Werken von Helmuth Macke, einem Cousin des Malers August Macke, wurde von 7000 Menschen besucht. Insgesamt freut sich Barbara Stark über 16000 Besucher im Kalenderjahr 2016. "Vor allem, wenn man berücksichtig, dass wir keine Klimaanlage im Haus haben und die Auflagen für viele Objekte sehr hoch sind." Kühle Temperaturen sind optimal für die Werke. Daher habe sie direkt nach der Macke-Ausstellung mit Peter August Böckstiegel nachgelegt, einem herausragenden Expressionisten zwischen Westfalen und Dresden. Böckstiegel ist noch bis 16. April zu sehen, anschließend zeigt die Galerie Karl Einhart, Münchner Künstler sowie Ernst Würtenberger.

Naive Malerei

Naive Kunst bezeichnet künstlerische Arbeiten von Laien mit einfacher, unbekümmerter, phantasievoller Wahl der Bildmotive. Die Art der Darstellung ist ebenfalls oft einfach: ohne Schattenwürfe, mit vereinfachter Darstellung der Lebewesen und Gegenstände. Die Werke stellen oft die persönlichen Wunschträume der Künstler dar. Die bekanntesten Vertreter sind Henry Rousseau und Picasso.