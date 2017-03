Konstanz Im Konstanzer Schreibcafé lassen sich Hobbyautoren inspirieren

Monatlich treffen sich Hobbyautoren im Schreibcafé von Ruth Oehri und Marlene Jäckle. Sie genießen es, kreativ zu sein, sich mit Politik und Philosophie zu befassen oder mit dem Schreiben ihren Kopf durchzupusten. Für Oehri und Jäckle jedenfalls ist klar: Viele Texte sind zu schade für die Schublade.

Konzentrierte Atmosphäre herrscht in dem kleinen Seminarraum des Hospizvereins Konstanz in der Talgartenstraße 4. Nur gelegentliches Rascheln von Papier und das Kratzen der Stifte auf Papier unterbricht die Stille. Christa Singer setzt mit einem leisen Klicken die Kappe auf ihren Füllfederhalter, lehnt sich zufrieden zurück und schaut in die Runde. Die meisten anderen Teilnehmer des Schreibcafés Konstanz, das Marlene Jäkle und Ruth Oehri im September 2014 ins Leben gerufen haben und seitdem einmal im Monat donnerstags von 15 bis 18 Uhr anbieten, schreiben noch.

Christa Singer möchte ihren Text diesmal nicht den Anderen vorlesen. Sie hat sich mit dem Thema "Veränderungen gehören zum Leben" beschäftigt. Vor etwas mehr als einem halben Jahr hat die 70-Jährige einen Schlaganfall erlitten, der ihren Alltag von Grund auf verändert hat. Sie kann seitdem nicht mehr auto- oder fahrradfahren oder nachts allein ausgehen. Das Schreiben hat ihr geholfen, das seelische Tief, das dieser Lebenseinschnitt mit sich gebracht hat, zumindest teilweise abzubauen: "Für mich ist das hier fast wie auf der Couch beim Psychiater zu liegen." Seit zwei Jahren schreibt Christa Singer im Schreibcafé Texte in Form von Tagebucheinträgen, um besondere Augenblicke des Alltags festzuhalten. Andere dagegen, wie Andreas Wölk, arbeiten mit politischen Themen und philosophischen Ansätzen oder verfassen Gedichte.

Thematisch werde der Kreativität keine Grenze gesetzt, sagt Marlene Jäkle. Sie bringe zwar zu jedem Treffen drei Auswahlthemen mit, aber auch eigene Themen seien willkommen. Inspirationen finde sie vor allem in der Natur, in Büchern, dem Alltag oder der Philosophie. Eine Teilnehmerin aus Radolfzell, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, erklärt, dass sie es spannend finde, ein Thema vorgelegt zu bekommen und sich dann eine Stunde Zeit zu nehmen, um sich dazu Gedanken zu machen. Sie empfinde besonders die Vorleserunde am Ende des Treffens als sehr wertvoll: "Das Schreiben ist das eine, wenn ich es vorlese, kommt es mir ganz anders vor. Dann könnte ich mir vorstellen, daran weiterzuarbeiten." Vergangenen November stellten die Teilnehmer ihre gelungensten Werke in einer Lesung bei Buchkultur Opitz vor. "Der Laden war voll, bis auf den letzten Platz besetzt. Und hat schon zwecks einer Wiederholung angefragt", berichtet Ruth Oehri.

Die Idee für das Schreibcafé entstand auf einer gemeinsamen Reise im Juni 2014. "Ruth backt außergewöhnlich gerne, kann aber nicht so viel essen, und ich schreibe gerne. Also haben wir uns zusammengetan und das Schreibcafé war dann innerhalb einer Woche beschlossene Sache", sagt Marlene Jäkle. Ihr Traum sei es, aus den im Schreibcafé entstandenen Texten mal ein Buch oder einen Sammelband entstehen zu lassen. Denn: "Viele Texte sind einfach zu schade für die Schublade."



Termine

Die nächsten Treffen des Schreibcafés sind heute, am 27. April und am 18. Mai, jeweils in der Talgartenstraße 4 in Konstanz. Man kann jederzeit einsteigen. Für Getränke, selbstgebackenen Kuchen und Arbeitsmaterial erbitten die beiden Initiatorinnen 18 Euro Beitrag, ein Überschuss geht an den Hospizverein.

Informationen unter: http://schreibcafeoffenes.wixsite.com/cafe