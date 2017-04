Konstanz Im Kampf um den Elite-Titel: Uni Konstanz erhält Rückenwind

Es ist die wichtigste Zukunftsfrage für die Universität Konstanz: Kann sie ihren Elite-Titel zum zweiten Mal verteidigen? Aus Politik und Wirtschaft kommen ermutigende Botschaften. Doch der Rektor sagt: Ganz fair ist der Wettbewerb nicht.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die Universität Konstanz startet mit großer Unterstützung aus Kommunalpolitik und Wirtschaft in die laufende Bewerbungsrunde für den Exzellenz-Titel. Unter langem Applaus von Stadträten und Wirtschaftsvertretern versicherte Oberbürgermeister Uli Burchardt in der Sitzung des Wirtschaftsausschusses, dass Stadt und Region die Bemühungen um den Erhalt des Elite-Status aktiv unterstützen. "Wir wissen um die Wichtigkeit der Bewerbung", sagte Burchardt am Dienstagnachmittag. Die Hochschulen seien ein zentraler Bestandteil der Stadt und wichtig für den Wissenschafts- wie für den Wirtschaftsstandort.

Uni-Rektor Ulrich Rüdiger, der selbst dem Wirtschaftsausschuss angehört, sprach in einer kurzen Stellungnahme von einem "harten Wettbewerb." Aus Universitäten in der ganzen Bundesrepublik seien bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft rund 200 Antragsskizzen für sogenannte Exzellenzcluster eingereicht worden. Nur 100 von ihnen überstehen nach seinen Worten eine Vorprüfung, und die Hochschulen erhalten eine Einladung, einen Hauptantrag zu stellen. Von diesen blieben wiederum höchstens 50 übrig. Nur Universitäten, die sich mit zwei Haupanträgen durchsetzen, können dann in der Finalrunde um den Exzellenz-Status kämpfen.

"Die junge Wilde" vom Bodensee

Dass jede Universität unabhängig von ihrer Größe zwei Exzellenzcluster durchbringen muss (bisher reichte einer), bezeichnete Rüdiger als fragwürdig. "Es ist nicht in Ordnung, eine Größendimension einzuflechten", bekräftigte er auf Nachfrage von OB Burchardt. Denn damit hätten größere Universitäten besser Chanen. Konstanz gehört mit aktuell 11.700 Studenten zu den kleineren Universitäten in Deutschland. Dennoch sei er zuversichtlich, zumal die erst 51 Jahre alte Uni Konstanz großen Respekt für ihre Innovationskraft genieße: "Wir sind nach wie vor eine junge Wilde."

15 Monate lang hatte die Uni ihrem Rektor zufolge an den vier eingereichten Projektskizzen gearbeitet. Die vier vorgeschlagenen neuen Exzellenzcluster bilden, so Ulrich Rüdiger und Uli Burchardt, die Stärken und die breite fachliche Aufstellung der Universität ab. Im September erhält sie von der Deutschen Forschungsgemeinschaft eine Rückmeldung, welche Skizzen zum Hauptantrag ausgebaut werden dürfen. Die Entscheidung darüber fällt dann im September 2018. Im Juli 2019 wird schließlich ermittelt, welche deutschen Unis die höchsten Exzellenz-Weihen erhalten. Wegen des weit gestreckten Zeitplans behält die Uni Konstanz ihren Status und die damit verbundenen Zuschüsse bis Ende 2018.