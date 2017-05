Konstanz "Ich verstehe den Hype um seine Person nicht": Konstanzer Sozialdemokraten kritisieren Martin Schulz

Konstanzer Lokalpolitiker äußern sich zur Lage der SPD. Auch Bundestagskandidat Tobias Volz aus Allensbach distanziert sich vom Hype um den Kanzlerkandidaten.

Jürgen Leipold, seit 1966 SPD-Mitglied, war von 1971 bis 2013 im Konstanzer Gemeinderat. Vor vier Jahren beendete er seine aktive politische Laufbahn und betrachtet seither das Geschehen nach eigener Aussage "aus der Ferne".



Er wundert sich, dass seit Sonntagabend die Sozialdemokratische Partei Deutschlands "scheinbar schon begraben wird. Es scheint so zu sein, dass wir dem Untergrund sehr, sehr nahe sind. Aber ich denke: Es kann im September noch alles passieren". So genau weiß aber auch er nicht, woran es zuletzt lag.



Einerseits "war klar, dass sich so ein großer Aufschwung wie im Frühjahr kaum über ein drei Viertel Jahr halten kann. Andererseits sollten wir verdeutlichen, dass die SPD nicht nur Martin Schulz ist. Wir sind breiter aufgestellt und müssen uns so auch positionieren". Schulz sei zwar ein Mensch, der die Sozialdemokraten begeistern kann, "doch er alleine wird die Wahl nicht gewinnen".

Der SPD-Bundestagskandidat Tobias Volz spricht deutliche Worte nach der dritten Schlappe bei Landtagswahlen in diesem Jahr. "Das Schlimmste, was uns passieren konnte, war dieses Ergebnis in unserer Hochburg Nordrhein-Westfalen", sagt der 48-Jährige. "Es hat sich herausgestellt, dass der Verzicht auf bundespolitische Themen im Landtagswahlkampf ein Fehler war." Er hätte sich zuletzt öfter gefragt, wo eigentlich Martin Schulz war. "Wir haben im Vorfeld nichts von ihm gehört."



Den riesigen Wirbel um den Kanzlerkandidaten kann er sowieso nicht verstehen: "Ein Hype macht doch nur dann Sinn, wenn jemand etwas geliefert hat", erklärt Tobias Volz. "Wenn wir über Willy Brandt reden, dann reden wir über seine erfolgreiche Regierungszeit. Aber bei Martin Schulz? Ich verstehe den Hype um seine Person nicht." Erstaunlich offene Worte des Bundestagkandidaten. "Glauben sie mir, ich bin bei der Landes-SPD nicht der beliebteste", fügt er lachend hinzu.

Jan Welsch, der Stellvertretende Fraktionsvorsitzende, hatte so eine Vorahnung: "Ich habe dem Aufschwung nicht getraut", sagt er. "Vielleicht ist Martin Schulz zu schnell zu hoch gepusht worden. Vielleicht haben wir zu schnell zu viel geändert ohne wirkliche Substanz."



Ein gutes Programm sei nun dringlich, noch sei mit Blick auf die Bundestagswahl im September nichts verloren: "Die Menschen sollten sich überlegen, ob sie wirklich 16 Jahre Angela Merkel haben wollen. 16 Jahre Kohl waren am Ende auch nicht gut für die Bundesrepublik." Der Fraktionsvorsitzende Jürgen Ruff krempelt symbolisch die Ärmel hoch: "Es gibt gerade an der Basis jetzt viel zu tun. Der Frust wird bald verflogen sein."



Tobias Volz warnte bereits im Februar im SÜDKURIER-Video davor, sich vom Wähler zu entfernen. Mit Andreas Schuler sprach er über den Schulz-Hype: