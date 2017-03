Konstanz Hunderte Konstanzer gehen für Europa auf die Straße

Großer Erfolg für die Konstanzer Initiatoren von \"Pulse of Europe\" und ein beeindruckendes Bekenntnis zum Frieden: Die erste Kundgebung für ein geeintes Europa hat großen Zulauf erfahren.

Die Pro-Europa Kundgebung feierte einen sonnigen Auftakt: Hunderte Konstanzer zeigten am Sonntag am Gondelehafen ihre Unterstützung für ein geeintes Europa. Angesichts der anstehenden Wahlen in den Niederlanden verabschiedeten sich die Teilnehmer mit dem Lied „Tulpen aus Amsterdam“. Sie kündigten aber ihre Rückkehr an, denn die Kundgebung soll nun jeden Sonntag um 14 Uhr am Gondelehafen stattfinden. Aufgerufen zur Kundgebung hatte die Initiative „Pulse of Europe“, die in vielen Städten solche Kundgebungen organisiert.