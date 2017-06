vor 6 Stunden SK Konstanz Hotelgäste in Konstanz randalieren und brüllen Rezeptionisten an

Am Samstag hat eine Familie in einem Konstanzer Hotel für Aufregung gesorgt. Das Ehepaar beleidigte den Rezeptionisten aufgrund der Online-Buchung. Auch die Polizei kann das Pärchen mit drei Kindern nicht beruhigen. Am Ende musste der 39-jähirge Familienvater sogar gefesselt werden.