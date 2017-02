Konstanz Hohe Legionellen-Konzentration in Dettinger Kapitän-Romer-Halle: Jetzt hilft nur noch Chemie

Erneut gibt es eine hohe Legionellen-Konzentraton in der Dettinger Kapitän-Romer-Halle. Das Gebäude wird für drei Tage geschlossen.

Jetzt nutzt offenbar nur noch die Chemie-Keule: Versuche, durch Hitzezufuhr die Wasserleitungen in der Dettinger Kapitän-Romer-Halle dauerhaft von Legionellen zu befreien, sind gescheitert. Nun kündigt Ortsvorsteher Roger Tscheulin den Einsatz von Chemie an, um die lästigen Bakterien, die beim Menschen unter anderem die gefährliche Legionärskrankheit auslösen können, zu eliminieren. Für den Eingriff vom Dienstag bis Donnerstag, 7. bis 9. Februar, bleibt die Halle geschlossen.

Die Kapitän-Romer-Halle hat ein erhebliches Problem mit Legionellen, das brachte eine Routine-Kontrolle des Gesundheitsamts schon im Sommer zu Tage. Die Konzentration im Milliliter Wasser sei ums 450-fache über dem unbedenklichen Richtwert gelegen, sagte der Dettinger Verwaltungsleiter Jürgen Morgen. In der Folge wurden die Duschen der Halle gesperrt. Die Legionellen können dem Menschen gefährlich werden, wenn Wassertröpfchen mit den Erregern in die Lunge geraten. Sie können eine schwere Lungenentzündung auslösen, die in 15 bis 20 Prozent der Fälle tödlich verläuft. Normales Händewaschen, das Betätigen der Klospülung und auch das Trinken belasteten Wassers gilt als ungefährlich.

Thermische Behandlung löste Problem nicht

Um die Rohre der Halle legionellenfrei zu bekommen, versuchten es Experten mit thermischen Behandlungen. Sie hätten zwar stellenweise Erfolge gezeigt, es seien dann aber an neuen Stellen Legionellen aufgetreten, sagte Morgen rückblickend. Die Hitze reichte wohl nicht aus, um den Biofilm zu beseitigen, in dem die Bakterien leben. Deshalb soll nun die Chemie auch diesen auslöschen.

Das Legionellen-Problem ist nicht neu in der Kapitän-Romer-Halle. Es tritt in regelmäßigen Abständen auf – zuletzt im November 2015. Dabei sei schon einiges getan worden, um den Ursachen des Problems auf den Grund zu gehen: Es sei eine nicht gut funktionierende Wasserpumpe ausgetauscht worden, es seien nicht notwendige Wasserwege stillgelegt und die Wasser-Kreisläufe geprüft worden. Legionellen können sich im stehenden Wasser leichter vermehren. "Wir sind mit Nachdruck dran", sagt Morgen, der mit dem Gebäudemanagement des Hochbauamts in engem Kontakt steht. Dieses ist zuständig für die Wasser-Kreisläufe in der Halle. Beim Legionellen-Befall 2015 wurden auch Einstellungen an der Warmwasser-Aufbereitung geändert, um der Bildung neuer Keime vorzubeugen. Ebenso war die Fließgeschwindigkeit im Warmwassersystem neu justiert worden. Offensichtlich ohne dauerhaften Erfolg.

"Ich fürchte, wir kriegen das nicht in den Griff"

Alfred Reichle, der im Ortschaftsrat als Vertreter der SPD sprach, aber auch Vorsitzender des TSV Dettingen-Wallhausen ist, ärgert das Dauerproblem mit der Halle: "Ich fürchte, wir kriegen das nicht in den Griff. Jedes Jahr ist es dasselbe." Er fragt sich allerdings auch, ob denn vom Auftreten der Bakterien tatsächlich so viele Gefahren ausgehen. Das Problem sei ja auch in anderen Hallen aufgetreten, zuletzt auch in der modernen Schänzlehalle. Dort allerdings, so sagte Morgen, sei nur ein Kreislauf betroffen gewesen. Nicht so in der Kapitän-Romer-Halle. Dabei haben nicht nur die Dettinger Probleme mit den Bakterien. Massenweise Legionellen in den Wassersystemen öffentlicher und privater Gebäude sind nicht selten.

Mit Änderung der Trinkwasserverordnung 2012 muss auch in Mehrfamilienhäusern das Wasser auf Legionellen geprüft werden. Im Jahr 2015 sprach das Kreisgesundheitsamt von mehr als hundert kritischen Fällen im Stadtgebiet Konstanz. Damals waren 12 öffentlich genutzte Einrichtungen betroffen. Im Jahr 2015 hatte die Kapitän-Romer-Halle einen hohen Legionellen-Wert, aber keinen so extrem hohen wie aktuell. Es wurden 45 000 koloniebildende Einheiten auf 100 Millilitter Wasser gefunden. Von unbedeutend geringer bis gar keiner Verunreinigung sprechen die Experten bei weniger als 100 Koloniebildender Einheiten auf diese Wassermenge, zwischen 100 und 1000 liegt die mittlere und ab 1000 die hohe Kontamination.



Die Bakterien

Legionellen sind bewegliche Stäbchenbakterien, die weltweit verbreitet im Süß- und Meereswasser und im Boden vorkommen. Dass sie dem Menschen gefährlich werden können, ist eine neue Erkenntnis: 1976 kam es in Philadelphia in den USA unter Teilnehmer einer Veteranen-Veranstaltung der Organisation American Legion zu einer Epidemie, bei der die Erreger als Verursacher identifiziert wurden. (rin)