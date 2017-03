Konstanz Hohe Auszeichnungen für zwei Chöre

Tage der Chor- und Orchestermusik: Mehr als 1100 Sänger und Instrumentalisten versammeln sich vom 24. bis 26. März in Konstanz. Eine Serie beleuchtet das Treffen und seine Ensembles. Heute: Warum der Bach- und der Gebhardschor aus Konstanz bei dem überregionalen Festival besondere Rollen spielen werden.

Mit der Zelter-Plakette werden im Bodenseeforum am Sonntag, 26. März, gleich zwei Konstanzer Chöre ausgezeichnet. Im Rahmen eines Festaktes wird die Auszeichnung dem evangelischen Bach-Chor und dem katholische Gebhardschor überreicht werden. Die Tage der Chor- und Orchestermusik in Konstanz vom 24. bis 26. März bilden den Rahmen für die Verleihung der Zelter-Plaketten. Mit ihnen werden in jedem Jahr traditionsreiche Chöre ausgezeichnet, wenn sie mindestens 100 Jahre lang ununterbrochen gewirkt haben. Die ersten der vom Bundespräsidenten gestifteten Plaketten eines jeden Jahres werden im einem Festakt verliehen. Mit den Tagen der Chor- und Orchestermusik wollen die Veranstalter, die Bundesvereinigung Deutscher Chorverbände und die Bundesvereinigung Deutscher Orchesterverbände, einem breiten Publikum demonstrieren, auf welch hohem Niveau die Amateure musizieren. Die Veranstaltung wird vom SÜDKURIER als Medienpartner unterstützt.

Der Bach-Chor Konstanz steht in einer über 130-jährigen Tradition der Chormusik an der Lutherkirche. Neben dem klassischen Repertoire von Barock bis Moderne widmet sich der Chor auch der Uraufführung von Werken zeitgenössischer Komponisten. Geleitet wird der Chor vom Kantor an der Lutherkirche, Kirchenmusikdirektor Claus Gunter Biegert.

Der Gebhardschor Konstanz wurde 1910 gegründet und ist Kirchenchor der Pfarrei St. Gebhard Konstanz und der Seelsorgeeinheit Konstanz-Petershausen. Er pflegt ein breites Repertoire mit Werken aus allen Epochen von der Gregorianik bis zur zeitgenössischen Kirchenmusik, er tritt mal in großer Besetzung, mal a cappella und mit orgelbegleiteter Literatur aus allen Jahrhunderten auf. Die Leitung hat seit 2011 Kirchenmusiker Martin Weber.

