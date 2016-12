Konstanz Höhere Preise und neue Regelungen: Busfahren in Konstanz kostet ab Januar mehr

Höhere Preise und neue Regelungen: Busfahren in Konstanz kostet ab Januar mehr

Die Preise für den städtischen Linienbus steigen zum Jahreswechsel an. Dies teilten die Stadtwerke Konstanz in einer Presseinformation mit. Die Strompreise sinken dagegen trotz Erhöhung der staatlichen Umlagen.

Die Bustickets kosten ab Januar im Schnitt rund zwei Prozent mehr. So kostet der Einzelfahrschein künftig 2,40 Euro, bisher 2,35 Euro, der Mehrfahrtenblock (20 Fahrten) 40 Euro, bisher 39 Euro. Bei der Fähre bleiben die Preise weitgehend stabil, unter anderem für Fußgänger und Fahrräder. Leichte Erhöhungen gibt es bei einzelnen Tarifen, so bei der Saisonkarte, von 151 Euro auf 153,30 Euro oder bei Pkw bis sechs Meter, von 13,90 Euro auf 14,10 Euro. Grund der Preiserhöhungen sind insbesondere gestiegene Personal- sowie Allgemeinkosten, wie die Stadtwerke mitteilen. Beim Linienbus gibt es ebenfalls eine weitere Änderung im Abendverkehr. Die Stadtwerke haben den kontrollierten Zustieg ab 21 Uhr abgeschafft. Fahrgäste müssen also nicht mehr vorne beim Fahrer einsteigen, teilen die Stadtwerke mit. Damit ändert sich auch eine Regelung bei der Fahrradmitnahme: Diese ist jetzt auch nach 21 Uhr möglich.

Ebenfalls zum 1. Januar werden neue Fahrkarten-Modelle eingeführt. Neu bei Bus und Fähre sind die Mini-Maxi-Tickets: Die Tageskarte ist ab Januar nach Zahl der Nutzer gestaffelt. Bis zu sieben Personen können das Ticket gemeinsam nutzen, außerdem fahren alle eigenen Kinder und Enkelkinder (bis 14 Jahre) der Nutzer sowie jeweils ein Hund kostenlos mit. Das Ticket kostet beim Bus zum Beispiel für zwei Erwachsene 8,60 Euro oder für fünf Erwachsene 17 Euro. Bei der Fähre zahlen zwei Personen für Hin- und Rückfahrt 11 Euro, fünf Personen 26 Euro. Für die Kombination Bus-Fähre wird das SeeBus-Ticket eingeführt: Beispielsweise zahlen zwei Personen 19,60 Euro, fünf Personen 43 Euro.

Ebenfalls neu ist das Seniorenticket für den Bus. Senioren ab 65 Jahren zahlen für die persönliche Jahreskarte 414 Euro, der Normalpreis für das Umweltticket beträgt 460 Euro, die persönliche Halbjahreskarte kostet 227,70 Euro, im Normalpreis kostet das Umweltticket 253 Euro. Die Jahreskarte im Abo kostet für die Senioren monatlich 34,50 Euro, im Vergleich dazu das Umweltticket mit 38,33 Euro.

Zum 1. Januar senken die Stadtwerke ihren Strom-Verbrauchspreis für Vertragskunden um 1,2 Cent pro Kilowattstunde netto beziehungsweise fünf Prozent, wie weiter mitgeteilt wird. Das ist nach 2016 die zweite Preissenkung in Folge. Zwar steigen die staatlich veranlassten Umlagen um rund 20 Euro, insgesamt werden die Stromkunden aber dennoch um rund 30 Euro im Jahr entlastet. Die Stadtwerke erhöhen ab Januar die Grundpreise für den Bezug von Trinkwasser. Investitionen wie die Inbetriebnahme des neuen Hochbehälters im Jahr 2016 machen diesen Schritt unerlässlich, heißt es weiter. Für einen durchschnittlichen Haushalt steigt der Grundpreis um 9,40 Euro im Jahr, das sind weniger als 80 Cent im Monat.