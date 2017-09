Konstanz Höchste Zeit für den Wechsel: Kultursinniger Pädagoge Rainer Jülg zieht nach Freiburg

Jülg leitete das K 9 und und lehrt bisher am Humboldt-Gymnasium. Der Pädagoge hat auch das harte Leben des freischaffenden Künstlers ausprobiert und war zeitweise mit einer Schweizer Variete-Truppe unterwegs. Jetzt wird er die Schulprojektwerkstatt in Freiburg leiten

Konstanz – Etwas Wehmut schwingt mit, wenn Rainer Jülg über sein Leben in Konstanz nachdenkt. "23 Jahre sind eine lange Zeit", sagt er. "Mit 33 kam ich hier an, da war ich ein junger Mann. Jetzt bin ich alt", sagt Jülg und grinst. Rund zehn Jahre vor der Pensionierung wollte der gebürtige Frankfurter nochmal einen Wechsel wagen, neu anfangen. "Das beflügelt", findet der 56-Jährige. "Ich habe mein Leben lang nie etwas länger gemacht als neun Jahre."

Und tatsächlich: Nach dem Studium der Musikwissenschaft (Gesang) und der Geografie in Freiburg folgten das Referendariat in Rottweil und ein Angebot für eine Lehrerstelle in Waldshut. "Das war mir zu abseits, ich habe abgelehnt", erzählt Rainer Jülg. Stattdessen reiste er ein Jahr lang durch Lateinamerika. "Ich habe in Quito, der Hauptstadt von Ecuador, vom nächsten Stellenangebot in Stockach erfahren. Auf einem Atlas musste ich erstmal suchen, wo das liegt. Das war vor den Zeiten des Internet", so der Lehrer. Jülg sagte zu, zog nach Konstanz und unterrichtete acht Jahre lang am Stockacher Nellenburg-Gymnasium. Und schon zog es ihn erneut in die Ferne, an eine Pariser Schauspielschule. "Mein Traum war es, als Unterhaltungssänger auf einem Kreuzfahrtschiff zu arbeiten, aber daraus wurde nichts", sagt Jülg. Stattdessen kam ein anderes Angebot: Der Kulturliebhaber wurde Geschäftsführer des Kommunalen Kunst- und Kulturzentrums Konstanz, bekannt als K 9. Er hatte die Finanzfäden in der Hand, organisierte Programme, verkaufte Karten. Doch nach einem Jahr wollte Rainer Jülg erneut selbst auf die Bühne: Er zog mit einer Schweizer Variété-Truppe durch die Lande und absolvierte 130 Auftritte in sechs Monaten. Es folgten drei weitere Jahre im K 9.

"Die Zeit im Variété war toll, aber ich hatte großen Respekt davor, mich dauerhaft als freischaffender Künstler über Wasser zu halten", erzählt Jülg. Also sah er sich nach einer sichereren Alternative um – und fand sie wieder im Schuldienst. Seit 2008 unterrichtet er am Humboldt-Gymnasium Musik und Geografie. Er leitete zudem die Theater-AG, engagierte sich in der Schülermitverantwortung (SMV), organisierte den China-Austausch der Schule und rief ein Kanuprojekt ins Leben. Außerdem saß er in der Jury der Baden-Württembergischen Theatertage und ist für das Regierungspräsidium Freiburg in der Lehrerfortbildung aktiv. Letzteres wird er weiterhin tun, auch der Unterricht am Humboldt geht weiter; allerdings nur noch an einem Tag in der Woche und nur ein Schuljahr lang. Den Rest der Woche verbringt der Lehrer in seiner alten Heimat Freiburg, wo er die Schulprojektwerkstatt leitet. Sie ist eine Einrichtung des dortigen Amtes für Schule und Bildung und setzt Projekte in Klassen um in den Bereichen Theater, Musik und Prävention. "Das ist ein Luxus, den sich nur Freiburg leistet. Vergleichbares gibt es in Baden-Württemberg nicht." Bei dieser Stelle könne er seine Erfahrungen in der Kultur, als Geschäftsführer und Lehrer vereinen.

Konstanz wird er vermissen. "Vor allem die Fasnacht und mein Dorf Niederburg". Er ist sich sicher: "So schön wie hier werde ich nie wieder wohnen." Die Suche nach einer Bleibe in Freiburg war mühsam. Der 56-Jährige lebt zunächst in einer Sechser-Wohngemeinschaft mit Studierenden. "Ich bin ein bisschen stolz, dass sie mich ausgewählt haben". Im Dezember zieht er in eine eigene Wohnung. Die hat er bislang nur auf Fotos gesehen. Sein Lebensmotto greift auch hier: Mutig sein, Neues wagen.

