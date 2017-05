Konstanz Historische Fingerzeige in Litzelstetten

Das Krähenhorn gehört zu den Pfahlbausiedlungen, die als Unesco-Welterbe anerkannt wurden. Jetzt wurden Hinweistafeln aufgestellt.

Bereits um 4000 vor Christus war Litzelstetten besiedelt. Stolz waren die Bürger, als das Krähenhorn, das Areal mit Resten einer Pfahlbausiedlung am Ufer vor dem Strandbad, im Jahr 2011 zum Unesco-Welterbe erklärt wurde. Für den damaligen Ortsvorsteher Heribert Baumann und den Kulturausschuss stand fest: Sie wollten das Unsichtbare sichtbar machen. Umgehend wurde eine Themen-Ausstellung zur Pfahlbauzeit erarbeitet. Zudem wurde die Idee geboren, mit Hinweistafeln am Bodensee-Radweg auf die prähistorischen Pfahlbauten hinzuweisen. 2013 stellte Heribert Baumann den Vorschlag Sabine Hagmann vom Referat Archäologische Denkmalpflege vor, die versprach, ihrerseits Vorschläge zur Gestaltung zu erarbeiten. Dann tat sich gar nichts. "Das war das Zäheste, was ich in meinem Leben bisher erlebt habe", konstatiert Baumann, der froh ist, dass die Tafeln jetzt endlich an Ort und Stelle stehen.

Es sei ein zähes Ringen gewesen, aber die Mitglieder des Kulturausschusses blieben hartnäckig. Barbara Griesinger erarbeitete die Texte und übersetzte sie ins Englische. Redigiert wurden sie vom Referat Archäologische Denkmalpflege, das auch die Grafiken lieferte, und Wolfgang Flick kümmerte sich um die QR-Codes. Entstanden ist nun ein Stationenweg entlang des Bodenseeradwegs bis nach Dingelsdorf. Am Rastplatz in der Großherzog-Friedrich-Straße wird auf die Fundstelle hingewiesen. Am Standort Strandbad gibt es Informationen zur Unterwasser-Archäologie mit Fotos und Landkarten. An der dritten Informationstafel, die nahe des Hauses der Familie Fritschy aufgestellt wurde, erfährt man Wissenswertes über die Funde und die Lebensweise. Auch auf die Pfahlbausaustellung im Dingelsdorfer Rathaus wird hingewiesen.

Was Wolfgang Flick nicht verstehen kann: In Konstanz gibt es am Yachthafen sowie vor dem Wollmatinger Ried zwei weitere Unesco-Welterbestätten. "Mich wundert, dass die Verantwortlichen der Stadt mit dem Welterbe nichts anfangen können."