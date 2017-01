Konstanz Hegne-Schwester beim Rosenau-Talk: "Das klassische Kloster gibt es gar nicht."

Schwester spricht über Leben im Kloster HegneHerausforderungen haben sich geändert

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Konstanz – Wie kann das Konzept Kloster in einer immer hektischer werdenden Welt und steigender Kirchenaustritte überleben? Um diese Frage und die Antworten, die das Kloster Hegne der Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Kreuz darauf zu geben versucht, ging es am Donnerstag im Rahmen der Reihe Talk in der Rosenau mit Journalist Stephan Schmutz im Parkstift Rosenau.

Wer hergekommen war, um von einem weltfremden Dasein in der Abgeschiedenheit zu hören, wurde jedoch enttäuscht. "Wir sind keine Insel der Seligen, sondern mittendrin", stellte Schwester Josefa Harter gleich zu Beginn klar. Die Öffnung zu den Menschen und das Leben inmitten der Gemeinden sei schon immer prägend gewesen. "Das klassische Kloster", konstatierte sie, gebe es gar nicht.

Dass die Schwestern die Augen vor den aktuellen Entwicklungen in Kirche und Welt verschließen, bedeutet das jedoch keinesfalls. Durchschnittlich 78 Jahre alt sind sie in Hegne, nur elf der 240 Frauen jünger als 60 Jahre. "Ich sag es Ihnen, wie es ist", kommentierte Schwester Josefa unumwunden – und gab sich dennoch optimistisch. Denn das Kloster hat längst Wege gefunden sich modern zu präsentieren und ein breites Publikum anzusprechen. Schon vor zehn Jahren wurde das Gästehaus St. Elisabeth zum Hotel, lockt heute Feriengäste ebenso wie Firmen, die hier Tagungen und Seminare abhalten. Immer mehr große Unternehmen aus der Wirtschaft seien Stammkunden, berichtet die Ordensschwester. Es habe sich rumgesprochen, dass ein Aufenthalt im Kloster auch gestressten Managern guttue.

Schwester Josefa sieht diese Arbeit als große Chance. "Es gibt immer weniger Ordensschwestern, unser Bild, Begegnungen mit uns im Alltag, werden fremd. Viele Menschen zögern deshalb zunächst, haben Berührungsängste. Indem bei uns aber Schwestern ganz selbstverständlich im Service oder an der Rezeption mitarbeiten, gelingt es schnell, Brücken zu bauen."

Doch auch wenn das Kloster Hegne als Wallfahrtsort, mit seinem Hotel, dem Schulzentrum Marianum und dem Altenpflegeheim Maria Hilf mehr Zulauf hat denn je – dauerhaft bleiben, wollen die Wenigsten. Wie fast alle Orden plagen auch die Kreuzschwestern Nachwuchssorgen. Mit dem Haus Franziskus, einem offenen Haus für Menschen bis 40, will man daher zumindest versuchen Bezugspunkte zu schaffen. Nicht vorrangig die Entscheidung über einen Klostereintritt stehe im Mittelpunkt; auch, wer vor einem Wendepunkt im Leben stehe oder einfach eine Auszeit suche, sei hier richtig. "Das alles in großer Freiheit", sagt Schwester Josefa. "Es ist ein innerer Prozess. Wir können dafür nur Wege bahnen."

Die Veranstaltungen

Die Gesprächsreihe Talk in der Rosenau gibt es bereits seit einigen Jahren. Der Journalist Stephan Schmutz übernahm im Juni 2016 die Moderation der Veranstaltung, nachdem die langjährige Moderatorin Monique Würtz unerwartet verstorben war. Der Talk mit Schwester Josefa bildete den Auftakt der Reihe in diesem Jahr. Der Gast, mit dem Stephan Schmutz beim Termin im Februar sprechen wird, ist bislang noch nicht bekannt. (löf)