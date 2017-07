Konstanz Heftiges Unwetter sorgt für umgestürzte Bäume und geflutete Straßen

"Land unter" in Konstanz: Am Samstagnachmittag zog ein schweres Unwetter mit Hagel und Starkregen über die Stadt.

Gegen 16 Uhr schien in Konstanz und Umgebung die Welt unterzugehen: Plötzlich verdunkelte sich der Himmel, Blitze zuckten, Donner grollte - und monsunartige Regenfälle fluteten die Straßen. Der Verkehr kam zum Erliegen, fluchtartig verließen die Menschen die Strandbäder und die Innenstadt. Straßencafes waren in wenigen Sekuden geleert.Auf der Mainaustraße auf Höhe Tannenhof sowie im Industriegebiet in der Oberlohnstraße staute sich das Wasser knietief. Am Zähringerplatz stürzte ein Baum um, auf der Mainaustraße begrub ein mächtiger Baum ein Auto unter sich. Die Feuerwehr war vor Ort und befreite Auto sowie Straßen von den Bäumen.Der Straßenverkehr kam teilweise zum Erliegen. Gegen Abend ließ der starke Regen etwas nach, das Unwetter zog weiter Richtung Norden.