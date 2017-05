Konstanz Hans-Peter Repniks 70. Geburtstag: Standing Ovations von viel Politik-Prominenz

Landes- und Bundesregierung würdigten seinen Einsatz: Der frühere CDU-Politiker Hans-Peter Repnik hat an seinem Geburtstag viel Anerkennung bekommen. Und der stellvertretende Ministerpräsident Thomas Stobl berichtete von einem Moment, über den bisher nur sehr wenig bekannt war.

Als das Geburtstagskind seinen letzten Satz gesagt hat, erheben sich die Gäste. Erst einige, dann zollt der ganze Saal dem Jubilar Respekt, und ihm Ohr haben sie noch den letzten Satz von Hans-Peter Repnik: "Was wir uns wünschen, sind friedliche Zeiten." Dass er es mit seinem Einsatz für ein gewaltfreies Zusammenleben auf der ganzen Welt ernst meint, war kurz zuvor deutlich geworden. Als der frühere Bundestagsabgeordnete und Staatssekretär von der Gnade spricht, selbst im Frieden aufgewachsen zu sein und sich danbkar zeigt, dass dies auch seinen Kindern und Enkeln vergönnt ist, hat der Empfang auf der Mainau seinen emotionalsten Moment: Vom 70. Geburtstag, den der langjährige CDU-Politiker und Sohn eines Flüchtlings mit mehr als 150 Weggefährten feierte, geht eine Botschaft aus. Sie lautet: "Was sind wir eigentlich für Glückskinder."

So spiegeln sich in den Reden globale Veränderungen und lokales Engagement, es wird deutlich, dass es auch im harten Politikbetrieb echte Freundschaft geben kann. Während Bundeskanzlerin Angela Merkel sich bei Repnik per Videobotschaft dafür bedankt, dass sie viel von ihm gelernt habe, ordnet ihr Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Gerhard Müller (CSU), die politische Arbeit als richtungsweisend ein. Und er lobt dessen Festigkeit in Positionen, die über Karrerieabsichten stand. Weil die CSU das Entwicklungshilferessort seit jeher beansprucht, blieb Repnik der Aufstieg ins Ministeramt verwehrt. Repnik nahm es hin, Müller sagt dazu: "Er ist ein anständiger Mensch, und das ist nicht wenig in diesen Zeiten."

Die Landesregierung vertritt der stellvertretende Ministerpräsident Thomas Strobl, der als Landes- und stellvertretender CDU-Bundesvorsitzender zugleich Repniks programmatischen Einsatz in seiner Partei würdigt. Verlässlich, fair und loyal sei Repnik immer gewesen. Was Strobl meint, als er die "Treue" Repniks lobt, wird in einer kleinen Passage seiner Rede besonders deutlich. Er erinnert an "die dunkelste Stunde der Union", als 2000 der damalige Partei- und Fraktionsvorsitzende Wolfgang Schäuble zurücktreten musste. Als sich viele von ihm bereits abgewendet hatten, stand Repnik ihm zur Seite. Die Freundschaft hält bis heute, zum abendlichen Fest in privatem Rahmen ließ sich Schäuble die Reise in den Kreis Konstanz nicht nehmen.

Andreas Jung, Repniks Nachfolger als CDU-Abgeordneter, Südbaden-Vorsitzender und Landesgruppenchef, würdigte den Jubilar so: "Nachhaltigkeit ist der Kompass in diesem Leben." Repnik habe früh für eine Hinwendung der CDU zu Umweltthemen gekämpft und dabei auch soziale Aspekte wie die Bekämpfung von Fluchtursachen lange vor der breiten politischen Debatte des Themas klar benannt. Auch zwölf Jahre nach seinem Ausscheiden aus dem Bundestag seit Repnik ein "Ratgeber und Vorbild". "Talent, Fleiß und Glück" hätten sich zu einem politischen Lebenswerk verwoben, so Jung, und dabei sei Repnik sich selbst treu geblieben. Als "ehrliche Haut und Pfundskerl".

Leben nach der Politik

Hans-Peter Repnik war 58, als er freiwillig aus dem Bundestag ausschied. Auch nach sieben Legislaturperioden ging er nicht in den Ruhestand. In der bundesweit tätigen Kanzlei Rittershaus in Mannheim ist er bis heute als Wirtschaftsanwalt tätig. Außerdem hat er mit seinen Brüdern Friedhelm und Hermann das Unternehmen 3R Immobilien gegründet, deren in der Region bekanntestes Projekt die ehemaligen Fahr-Hallen in Gottmadingen sind. (rau)