Konstanz/Schwarzwald-Baar Hammermörder aus dem Schwarzwald bekommt lebenslänglich

Ein Mann aus Villingen-Schwenningen wird in Konstanz zu Lebenslanger Haft verurteilt. Er soll seine Ex-Ehefrau mit einem Hammer erschlagen haben.

Lebenslange Haft hat das Landgericht Konstanz am Montag über einen 59-jährigen Mann aus Villingen-Schwenningen verhängt. Für das Gericht stand eindeutig fest, dass er es war, der im Sommer vergangenen Jahres seine geschiedene Ehefrau mit mindestens 35 Hammerschlägen auf den Kopf getötet hat. Zur tödlichen Falle wurde für die 48-Jährige ihre gerade erst bezogene neue Wohnung in St. Georgen, in der sie mit ihrem neuen Lebenspartner und einer ihrer Töchter lebte. Der 59-Jährige wusste, dass die in Nachtschicht arbeitende Frau vormittags alleine in der Wohnung schlief. Nach Überzeugung des Gerichts schlich er sich mit einem Ausbeulhammer und Einweghandschuhen ausgerüstet an jenem Juli-Vormittag mit einem Nachschlüssel in deren Wohnung. Dann soll er mindestens 35 Mal mit dem Hammer auf Gesicht- und Kopfbereich seiner Ex-Frau eingeschlagen haben.

Der Angeklagte behauptete bis zuletzt, er könne sich an jenen Tag überhaupt nicht erinnern. Das Gericht konnte ihm die sorgsam geplante und vorbereitete Tat aber nach viertägiger Beweisaufnahme lückenlos, zweifelsfrei und plausibel nachweisen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.