Konstanz Haltnau-Sanierung: Es drohen weitere Kosten

Die Sanierung des Rebguts verzögert sich auch wegen des unbekannten Rohrnetzes. Und es gibt weitere Faktoren, die es aufzulösen gilt.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Weiterführende Schulen in Konstanz

Konstanz/Meersburg – Für Georg Geiger gibt es viele Unbekannte, die es aufzulösen gilt. Als der Projektleiter der Haltnau-Sanierung vor dem Spitalausschuss über den unterirdischen Wirrwarr auf dem Rebgut zwischen Meersburg und Hagnau sprach, warnte er schon gleich einmal vor möglichen finanziellen Folgen. Es sei unklar, inwieweit die Kosten für die Sanierung steigen, indem die Spitalstiftung das zum einem großen Teil unbekannte Rohrleitungsnetz kartieren lässt und eventuell überholen muss. Einher geht damit die Frage, inwieweit die Spitalstfitung als Haltnau-Eigentümerin auch in den Tiefbau investieren muss.

"Es gibt nirgendwo Unterlagen zum Tiefbau", sagte der ehemalige Konstanzer Bäderchef Georg Geiger. Unter dem Rebgut-Areal verläuft ein Geflecht aus Rohren und Gullys. Über die Führung eines Drittels sowie deren Funktion bestünden keine Aufzeichnungen. Es ist nicht bekannt, ob auch hier Sanierungsbedarf besteht, weil Leitungen einbrechen könnten. Die Kartierung ist aufwändig, so dass sich bereits deswegen Arbeiten am Rebgut verschieben. Sie sollten an Gebäuden längst laufen, werden nun im Herbst beginnen und sollen im April 2018 beendet sein. Die Erneuerung der Außenanlagen für 460 000 Euro (ohne Planungskosten) sind im Gange, wie Landschaftsarchitekt Johannes Göbel vom Büro Freiraumwerkstadt aus Überlingen den Mitgliedern des Spitalausschusses darstellte.

Verzögern wird sich auch die Sanierung des Schiffsanlegestegs. Der Denkmalschutz hatte auferlegt, die Erneuerung lediglich von der Seeseite aus zu bewerkstelligen. Warum? Damit bei Befahren der Ufer- und Flachwasserbereiche die Pfahlbausiedlung Haltnau-Oberhof nicht beschädigt wird. Die Arbeiten sind aber erst möglich, wenn es der Wasserstand zulässt. Der Steg ist im Eigentum der Stadtwerke Konstanz, sie und die Spitalstiftung werden sich die Kosten teilen. Künftig sollen dort Kurs- wie auch private Schiffe anlegen können, antwortete Andreas Voß, kommissarischer Stiftungsleiter, auf eine Frage von Wolfgang Müller-Fehrenbach (CDU). Weitere Probleme seien gelöst, sagte Projektleiter Georg Geiger. So die Frage, wie eine Treppe in der Haltnau-Gaststätte künftig verlaufen wird, ohne die historische Eingangssituation zu verfälschen. Die Position der Treppe hatte wiederum Auswirkungen auf die Gestaltung der Küche.

Die Gesamtkosten für die Sanierung sind derzeit mit 2,4 Millionen Euro kalkuliert. 50 Jahre lang hatte es keine Erneuerungen an der Haltnau gegeben. Im vergangenen Jahr haben die Spitalkeller-Pächter Hubert Böttcher und Stephan Düringer die Haltnau übernommen, die mitsamt ihrer Weinberge seit 1272 der 1225 gegründeten Spitalstiftung Konstanz gehört. Die Gaststätte Haltnau startet den Saisonbetrieb am 1. April.