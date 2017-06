Konstanz Haftstrafe für Einbrecher-Duo aus Rumänien

Ein 29-jähriger Familienvater soll seinem Schwager gezielt nach Konstanz gefolgt sein, um Einbrüche zu begehen. Vor Gericht bestreiten die Männer die Vorwürfe - aber die Beweislage ist zumindest bei einem von beiden erdrückend.

Konstanz – Deutschland ist ein "Paradies für Einbrecher", teilte der Bund Deutscher Kriminalbeamter im Mai angesichts der weiter steigenden Zahl der Einbrüche mit. Diebe und Trickbetrüger reisten gezielt an, um sich hierzulande zu bedienen. Strafverfolgung müssen die Einbrecher kaum fürchten, ihre Taten werden selten aufgeklärt. Zwar lag die Aufklärungsquote bei Wohnungseinbrüchen in Konstanz zuletzt deutlich über dem Landesdurchschnitt von 14 Prozent. Oft ist es aber ein Zufall und monatelange Kleinstarbeit, die die Ermittler auf die Spur der Täter führt. Wie bei einem 30-jährigen Rumänen und seinem 29-jährigen Schwager. Wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls wurden sie vom Konstanzer Amtsgericht zu zwei Jahren und drei Monaten beziehungsweise zehn Monaten Gefängnisstrafe verurteilt. Zudem tragen sie die Kosten für das Verfahren.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die beiden Männer im vergangenen Jahr gezielt nach Konstanz gereist sind, um hier Einbrüche zu begehen. Zu Last gelegt wurde ihnen ein Einbruch in eine Wohnung am Gottfried-von-Herder-Weg, in eine Spielothek, in ein Autohaus und in ein Wettbüro mit Lokal im Industriegebiet, jeweils mit einem erheblichen Sachschaden. 2250 Euro nahmen Täter aus den Geldautomaten des Wettlokals mit, über 7000 Euro aus den Kassen der Spielothek. In dem Autohaus machten die Täter auch vor der Trinkgeldkasse nicht Halt und in der Wohnung ließen sie Schmuck im Wert von rund 2500 Euro mitgehen, selbst eine Kinderkette packten sie ein.

Dass auch der Jüngere von beiden an allen Einbrüchen beteiligt war, konnte das Gericht ihm nicht nachweisen. Dafür war die Beweislage gegen seinen 30-jährigen Schwager in zwei Fällen besonders erdrückend: Auf dem Klebestreifen, mit dem die Bewegungsmelder des Wettbüros abgeklebt wurden, fand sich seinen genetischen Fingerabdruck. Bei dem Wohnungseinbruch durch das Küchenfenster fanden die Kriminaltechniker Schuhspuren, die dem 30-Jährigen zugeordnet werden konnten. "Gewalttätig und semi-professionell" seien die Täter jeweils vorgegangen, urteilte das Gericht. Der Sachschaden war jeweils erheblich, führte die Staatsanwaltschaft an.

Letztlich führte eine erfahrene Bedienung des Wettlokals die Ermittler auf die Spur der Täter. Sie erinnerte sich an die beiden Männer, die sich auffällig verhalten haben sollen und sich sehr für die Spielautomaten interessiert hätten. Der Chef ermittelte daraufhin selbst, wertete die Videoaufzeichnungen aus und gab im Zeugenstand zu Protokoll, dass er den Aufenthaltsort der beiden Rumänen schnell herausfand: "In Konstanz gibt es nicht so viele Orte, an denen man solche Leute findet". In dem Hotel wollte er sie mit drei Bekannten und einem Dolmetscher zur Rede stellen – glaubt man den beiden Rumänen, mit schlagkräftigen Argumenten. Am Ende rief die Frau des Wettbüro-Chefs die Polizei, die die zunächst flüchtigen Täter kurze Zeit später festnahm. Im Hotelzimmer fand die Polizei Getränkedosen derselben Charge wie die, die bei dem Einbruch im Wettbüro gestohlen worden waren.

Nach acht Monaten Untersuchungshaft entschuldigte sich der Jüngere von beiden zwar vor Gericht, wies aber alle Vorwürfe zurück. Auch sein Schwager gab keinen der Einbrüche direkt zu. Sie seien hierher gekommen, um Autos zu kaufen, hatten die Männer am ersten Verhandlungstag noch angegeben. "Eine Schutzbehauptung", urteilte der Richter. "Wenn einer vier Wochen kein einziges Auto findet, nicht einmal ein Kaufgespräch führt und dann seinen Schwager nachholt, ist das nicht nachvollziehbar." Hinzu kommt, dass der 29-Jährige zugab, nicht einmal einen Führerschein zu besitzen und wenig Ahnung von Autos zu haben. Den Hinweis, das er einen Fahrer für die Überfahrten anstelle, wies der Richter als "vorgeschobenes Konstrukt" ab, "das wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn ergibt." Hinzu kommt, dass die Angeklagten nicht glaubhaft erklären konnten, woher das Geld für zahlreiche Geldtransfers von Deutschland nach Rumänien kam.

Keine Bewährung

Eine Strafe kann zur Bewährung ausgesetzt werden, wenn sie unter zwei Jahren liegt, wie im Fall des jüngeren Täters. Voraussetzung ist aber eine positive Sozialprognose, die das Gericht bei keinem der beiden Männer sah. Sie stammen aus armen wirtschaftlichen Verhältnissen und leben in Rumänien von der Unterstützung insbesondere ihrer Eltern, sind aber selbst auch schon Familienväter. Eine Arbeit und ein geregeltes Einkommen haben die beiden nicht. Hausarbeit und Kindererziehung sei Frauensache, gaben sie zu Protokoll.

Der 29-Jährige sagte zudem über die Dolmetscherin im Gerichtssaal, Arbeit sei nichts für ihn. Das Gericht ging letztlich davon aus, dass der 30-Jährige seinen Schwager gezielt nach Deutschland holte, um ein Einkommen durch Straftaten zu erwirtschaften. Beide Männer sind in Rumänien und teilweise in der Schweiz und in Deutschland einschlägig vorbestraft. "Eine Bewährung wäre das falsche Signal an solche, die gezielt ins Ausland reisen, um Straftaten zu begehen", so der Richter. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, die beiden Männer können eine Revision beantragen. (sap)