Konstanz Händler am Stephansplatz ärgern sich über geplante Fahrradbügel

Die Händler im südlichen Bereich des Stephansplatz in Konstanz kritisieren den demnächst beginnenden Wegfall von 15 Parkplätzen. Die Umwandlung zu Fahrradstellplätzen sei unnötig und fahrlässig. Die Stadtverwaltung sieht das völlig anders.

Er mag nicht der schönste Ort der Stadt sein, dennoch ist er zentraler Anlaufpunkt: der Stephansplatz. Wichtig für Touristen, Wochenmarktbesucher und für Otto Normalbürger auf dem Weg in die Stadt. Jetzt wird aus dem Anlauf- ein Streitpunkt.

Kurzsichtig, Geldverschwendung, Fahrradfriedhof: Frank Neu hält mit seiner Meinung über die Errichtung von Fahrradbügeln anstelle von Parkplätzen an der Südseite des Stephansplatzes nicht hinter dem Berg. „Auf die dringend notwendigen 15 Parkplätze zu verzichten ist fahrlässig“, sagt der Mitinhaber des dort liegenden Geschäfts Designer Store. „Die Stadt boxt ein Vorhaben wegen eines Zuschusses durch, der nach zwei oder drei Jahren aufgebraucht sein wird“, kritisiert er. Im Raum steht dieses Vorhaben seit fünf Jahren: Ursprünglich sollten alle Parkplätze zwischen den Hausnummern 5 und 11 mit Ausnahme der beiden Behindertenparkplätze Fahrradstellanlagen weichen. Der Umfang hat sich reduziert, weil auf einigen Parkplätzen grundbuchliche Dienstbarkeiten lasten. Das bedeutet, dass ein Eigentümer eines anderen Gebäudes die Parkplätze für seine Zwecke nutzen kann.

Bei 15 Stellplätzen sollen in Kürze Tatsachen geschaffen werden. Frank Neu betont, dass er nichts gegen Fahrradfahrer habe, er sei selbst einer. Doch er fragt sich, wer die bis zu 140 Fahrradstellplätze nutzen soll. Die zwischenzeitlich gegenüber dem Hotel Graf Zeppelin errichteten Anlehnbügel in der Laube seien fast immer frei. Neu fragt: „Warum sollte das direkt um die Ecke auf dem Stephansplatz anders sein?“. Die Stadt weist auf die bestehenden Bügel in Richtung Wessenbergstraße hin, die sehr gut angenommen würden und oft überbelegt seien. In den Ursprungsplanungen schreibt sie: „Dies zeigt, wie wichtig die nahe Lage der Abstellanlage zum Ziel Altstadt ist.“ Laut Rathaussprecher Walter Rügert habe sich diese Einschätzung nicht geändert. Das spräche auch gegen den Vorschlag der Händler, die Bügel lieber auf dem begrünten Mittelstreifen in der Laube zu errichten. „Dort wären die Fahrräder durch die Bäume geschützt und kein einziger Parkplatz würde wegfallen“, führt Frank Neu aus.

Ralf Seuffert, Sprecher des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in Konstanz, kann die Händler verstehen: „Auch wir haben zunächst andere Stellen im Blick gehabt, über den jetzigen Ort kann man streiten.“ Gleichzeitig begrüßt der ADFC die Umwandlung in Fahrradstellplätze: „Das ist der Einstieg in den Ausstieg in Sachen autofreier Stephansplatz", sagt Seuffert.

Den Händlern gehe es nicht um mögliche eigene Umsatzeinbußen, sondern um finanzielle Ausfälle für die Stadt. Auf Grundlage von zehn Stunden täglich zu zwei Euro Parkgebühr pro Stunde bei 15 Parkplätzen kommen sie auf über 90 000 Euro jährlich. „Und da sind die Strafzettel noch nicht eingerechnet“, sagt Neu. An die Stadt richtet er die Frage: „Können Sie auf diese Einnahmen in Zeiten von leeren Kassen wirklich verzichten?“ Die Verwaltung geht von jährlich 1200 Euro Mindereinnahmen pro Stellplatz aus, insgesamt fielen also nur 18 000 Euro weg.

Mit seinem Nein zu Fahrradbügeln ist Neu nicht allein. „Allein die Eltern, die morgens ihre Kinder in die Stephansschule bringen und hier bisher geparkt haben, werden für ein größeres Chaos sorgen“, sagt Patricia Nabitz, Inhaberin der Kaffeerösterei. Hinzu kommen der Wochenmarkt, dann würden die Parkplätze dringend zum Wenden benötigt. Diese Manöver sind der Stadt ohnehin ein Dorn im Auge. Sprecher Walter Rügert: „Sie führen während der Marktzeiten immer wieder zu gefährlichen Situationen.“ Die Verwaltung räumt jedoch ein, dass es während besonderer Veranstaltungen wie dem Weinfest zu Einschränkungen kommen kann, schreibt in ihrem Konzept aber: „Bei derartigen Veranstaltungen besteht auch ein erhöhter Bedarf an Abstellmöglichkeiten für Fahrräder.“

Dass zumindest dann die Fahrradstellplätze benutzt werden, glaubt auch Frank Neu. „Aber warten Sie auf den Herbst und Winter, dann haben wir hier einen Fahrradfriedhof.“

Fahrradstellanlage am Stephansplatz als Teil des Masterplans Mobilität Konstanz 2020+

Im Dezember 2013 beschloss der Gemeinderat den Masterplan Mobilität Konstanz 2020+. Er soll Auskunft über die Entwicklung des Verkehrs bis 2020 und darüber hinaus geben. Der Radverkehr stellt eine wichtige Größe dar. Er soll – trotz zuletzt guter Bewertungen des Netzes seitens der Bürger – weiter ausgebaut werden. Die geplanten Fahrradstellplätze auf dem Stephansplatz sind ein wesentlicher Baustein: