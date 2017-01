Konstanz Habisreutinger übernimmt Holzland Renner in Konstanz

Veränderung nicht nur für Handwerker und Hobbyschreiner: Holzland Renner in Stromeyersdorf wird zum Teil des Habisreutinger-Konzerns aus Weingarten in Oberschwaben. Die Mitarbeiter können an Bord bleiben.

Es ist eine Zäsur nach fast 40 Jahren: 1925 gründete Erwin Renner das heute als Holzland Renner firmierende Unternehmen, seit 1978 gibt es eine Niederlassung in Konstanz. Wer beruflich oder privat je nach Holz, Bodenbelägen, Holztüren oder Gartenmöbeln gesucht hat, kennt die Adresse in der Line-Eid-Straße und das rote Logo der Firma. Doch bald wird das Emblem grün, und der Name wechselt: Die Habisreutinger-Gruppe aus dem oberschwäbischen Weingarten übernimmt die Konstanzer Filiale von Holzland Renner. Die anderen Renner-Standorte im Landkreis sind nicht betroffen.

„Konstanz hat für uns eine große Bedeutung“, sagt der Firmeninhaber und künftige Chef in dem Betrieb in Stromeyersdorf, Felix Habisreutinger. „Wir haben bereits jetzt in der ganzen Region von Konstanz bis nach Singen und in der Schweiz viele Stammkunden im Handwerker-Bereich und wollen unseren Marktführer-Anspruch ausbauen.“ Mit den bisherigen Standorten und neu auch Konstanz in der Kette sei der Bereich nun optimal aufgestellt.

Eine Niederlassung in Konstanz zu eröffnen war bei Habisreutinger wohl also ohnehin geplant – das „wirtschaftlich vernünftige Angebot“ von Habisreutinger anzunehmen, fiel dem Singener Holzland Renner daher nicht schwer, wie Geschäftsführer Marcus Renner sagt: „Im Rahmen seiner Expansion hätte sich Habisreutinger früher oder später ohnehin in Konstanz engagiert. Da war es sinnvoll, erst mal nach einer gemeinsamen Lösung zu suchen. Die Renner-Gruppe sieht sich in Zukunft mehr im Großhandel. Wir wollen die anderen beiden Standorte, die einen anderen Kundenkreis ansprechen, stärken und uns vom reinen Endverbrauchersegment verabschieden.“

Die Mitarbeiter in der Konstanzer Filiale müssen sich zunächst einmal nur an den neuen Namen gewöhnen – sie werden alle weiterbeschäftigt, die Gehälter sind für mindestens ein Jahr fixiert. „Das war für uns eine wichtige Voraussetzung, denn das Mitarbeiter-Team in Konstanz ist ein sehr gutes“, erklärt Felix Habisreutinger. Wenn sich die Umsätze so entwickelten, wie erhofft, könne man sich sogar vorstellen, noch zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen. „Grundsätzlich sehen wir die Veränderung positiv“, sagt Daniel Bunk, der als Verkäufer in der Line-Eid-Straße arbeitet: „Es ist eine neue Herausforderung für uns. Den Namen Habisreutinger kennt man in der Region, das eröffnet neue Möglichkeiten.“

So sieht es auch Marcus Renner: „Die Übernahme bedeutet für die Mitarbeiter den Wechsel in ein deutlich größeres Unternehmen, in dem sie die Chance haben, sich weiterzubilden und die Karriereleiter hoch zu klettern. Natürlich werden sie aus der familiären Umgebung unserer Firma herausgerissen und müssen sich an neue Spielregeln gewöhnen, aber ich denke, dass die positiven Faktoren überwiegen.“ Wie gut oder schlecht der Einzelne den Wechsel von der überschaubaren Firma mit rund 50 Mitarbeitern zu einem 300 Mann starken Unternehmen verkrafte, werde man sehen.

„Was genau die Zukunft bringt, kann man natürlich nicht sagen“, sagt auch Daniel Wieser, ebenfalls Verkäufer in der Konstanzer Filiale. „Aber erst einmal freuen wir uns auf die Veränderung, das Neue und Spannende, das uns erwartet.“ Ein bisschen Wehmut schwingt dennoch mit in der Entscheidung, auch wenn Marcus Renner die Situation nüchtern betrachtet: „Wie in allen Branchen gibt es auch bei uns Konzentrationsprozesse, die Märkte wandeln sich. Es nützt uns wenig, wenn wir 100 Jahre lang ein Familienbetrieb waren und im Jahr 101 insolvent sind. Vor dreißig Jahren war das noch anders, aber heute muss man so denken und darf sich persönlich und emotional nicht zu sehr reinhängen.“ Einen grundsätzlichen Rückzug vom Markt bedeutet der Schritt von Holzland Renner allerdings nicht. Die anderen beiden Standorte in Singen und Steißlingen laufen unter der Renner-Fahne weiter, man könne sich durchaus vorstellen, sich im Großhandel auch noch an anderen Standorten zu engagieren, sagt Renner.

Die Kunden in Konstanz können sich auf ein rundum erneuertes Konzept unter dem Namen Habisreutinger einstellen. Bei Habisreutinger ist man stolz auf über 200 Jahre Tradition, die Geschichte der Familie reicht bis zurück ins 18. Jahrhundert: 1712 wurde Johann Georg Habisreutinger Klostersäger in Weingarten, aus der klösterlichen „Oberen Sägemühle“ später ein großer Holzwirtschaftsbetrieb. Am neuen Standort verspricht das Unternehmen eine größere Auswahl für die Kunden. Die Eröffnung ist für Anfang April geplant.

Die Unternehmen

Holzland Renner: Das Unternehmen wurde 1925 von Erwin Renner gegründet und beschäftigt heute rund 50 Mitarbeiter an nunmehr zwei Standorten in Steißlingen und Singen. Zielgruppe sollen in Zukunft vermehrt Großkunden sein.

Habisreutinger: Der Konzern aus Weingarten bei Ravensburg ist mit rund 300 Mitarbeitern, bald zehn Standorten und einem Jahresumsatz von über 80 Millionen Euro Marktführer im süddeutschen Raum und beliefert rund nach eigenen Angaben 12 000 Kunden.