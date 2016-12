Studenten der Konstanzer Fachhochschule können künftig an drei Standorten in Südkorea ihr Auslandssemester machen.

Die Attraktivität von Südkorea als Zielland für ein Auslandssemester ist deutlich gestiegen. Darauf reagiert die Konstanzer Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG): Mit der Seoul National University of Science and Techology hat sie die dritte Partnerhochschule in diesem Land. HTWG-Präsident Carsten Manz und Prof. Jong Ho Kim, Präsident der „Seoultech“, haben die Partnerschaftsurkunde unterzeichnet, teilt die Hochschule in einer Presseerklärung mit.

Südkorea hat sich in den zurückliegenden Jahrzehnten zu einer aufstrebenden Wirtschaftsnation insbesondere im technischen Bereich, vor allem in der Unterhaltungselektronik, entwickelt. Die „Hallyu", die koreanische Welle, wird in ganz Asien wahrgenommen. „Das südkoreanische Wirtschaftswachstum erklärt sich vor allem durch den Stellenwert, den Bildung in diesem Land einnimmt“, sagt Klemens Blaß, Leiter des Akademischen Auslandsamts der HTWG. Er hat beim Besuch 2014 in Seoul den ersten Kontakt zu südkoreanischen Hochschulen geknüpft. Nach der Besiegelung der Partnerschaft mit der Kyonggi University und der Hanyang University, beide im Großraum Seoul, hat die HTWG auch die Beziehungen zur SeoulTech vertieft. Künftig können jährlich bis zu 20 Studierende der HTWG zum Auslandsstudium an südkoreanischen Hochschulen aufbrechen, im Gegenzug ebenso viele Studierende der Partnerhochschulen aus Südkorea am Bodensee zu Gast sein. „Die Hochschule passt sehr gut zur HTWG”, betont Carsten Manz.