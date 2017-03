Gesetze überdenken, Gewohnheiten hinterfragen, nachhaltig bauen: Studenten der HTWG Konstanz erklären ihre Abschlussarbeiten – und wie sie gute Architektur definieren

Was ist eigentlich gute Architektur? In einer Zeit, in der technisch fast alles möglich ist, hängt die Antwort auf diese Frage stark am persönlichen Geschmack. Darüber mögen sich viele streiten, und gerade in Konstanz wird gerne gestritten, welche Neubauten nun gelungen sind und welche nicht. Die einen schimpfen über immer gleiche Betonkästen, andere, wie die Studentin Amelie Trautmann, sprechen von rückwärts gewandter Architektur, wenn Planer historische Vorbilder für ihre Entwürfe verwenden und nichts Neues wagen. Für Tobias Diwersy gilt der Maßstab seines Professors: "Architektur ist gut, wenn man sie unterbewusst gut findet." Der 27-jährige Architektur-Student an der Konstanzer Hochschule HTWG hat gerade seinen Master-Abschluss in der Tasche und ist frisch gekürter Preisträger eines "Seesterns" des Bunds Deutscher Architekten.

Die Kreisgruppe Bodensee zeichnete ihn für seine Masterarbeit "Gesetze gestalten" aus. Seine Idee für die Stadt der Zukunft: "Architektur muss wieder politischer werden. Wie bei Arno Brandlhuber. Der Berliner Architekt mischt sich ein, er druckt Plakate, mit denen er die städtische Liegenschaftspolitik kritisiert, interessiert sich für Baugesetzgebung und für Bauruinen. Um Berlins Wohnungsnot zu lindern, schlägt er unter anderem vor, den Flughafen Tempelhof um acht Geschosse aufzustocken.

Auch Diwersy hat in seinen Entwürfen die Gebäude höher gemacht, Normen und Baugesetze hinterfragt. Am Ende entstand so eine kleine Stadt im Quartier. Ein Modell, wie sich viele Architekten das städtische Wohnen der Zukunft vorstellen: Nachbarschaften werden neu definiert, Ressourcen wie Mobilität oder Energie gemeinschaftlich genutzt, die Wohneinheiten je nach Lebenslage flexibel, es gibt mehr gemeinschaftlich genutzte Flächen und die Gestaltung passt sich der neuen Offenheit an: mit nur aus Glasflächen bestehenden Fassaden beispielsweise. Ob das die Menschen auch wollen? "Das ist die Frage", antwortet Julian Häfele. "In vielen anderen Ländern haben die Leute kein Problem damit, öffentlich zu leben. Hier ist das alles noch viel privater." Häfele studiert im 7. Semester Architektur und hat sich gemeinsam mit Sophia Klings und den Kommunikationsdesign-Studenten Anna-Lena Hartmann und Wadim Petunin mit der Frage beschäftigt, wie die Stadt der Zukunft aussieht, die Utopie des zukünftigen Konstanz.



"Konstopia" ist der Titel der Arbeit, die aufzeigt, was nachhaltige Stadtentwicklung bedeutet. Gleichzeitig ist es ein Entwurf für eine Kampagne zum realen städtischen Wettbewerb Zukunftsstadt. "In Zeiten der Wohnungsnot wird an jeder Ecke rasant gebaut. Wir wollten zeigen: Denkt darüber nach, was ihr schon habt, was eure Stadt ausmacht, und was durch Neubauten nicht verloren gehen darf", sagt Sophia Klings. Zur Illustration haben sie und ihre Kommilitonen deshalb einfach mal per Bildbearbeitungsprogramm prägende Orte verhüllt, die so manchem Konstanzer vielleicht gar nicht mehr auffallen: Die Imperia, die Fahrradbrücke, der Herosé-Park – in "Konstopia" sind sie erst einmal weg.

"Wir wollten die alltägliche Wahrnehmung hinterfragen", erklärt Anna-Lena Hartmann. Schlussendlich spielt in der Stadt von Morgen auch die ökologische Nachhaltigkeit eine entscheidende Rolle, ergänzt Wadim Petunin. Auch bei den verwendeten Baumaterialien: "Alles, was man neu baut, sollte recycelbar sein", sagt Julian Häfele. Und da gebe es aktuell schon ein Problem: Das billige Styrodur, das derzeit meist als Dämmstoff eingebaut wird, gilt als gefährlicher Abfall. Steinwolle sei da sinnvoller – aber eben auch teurer.

Weitere Preisträger

