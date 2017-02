Konstanz Gute Zeiten für Fans elektronischer Musik

Das Konstanzer Electro-Festival "Gute Zeit" geht am 27. Mai in die dritte Runde – mit dabei ist ein altbekannter MTV-Star

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Konstanz – Sommer, Sonne und elektonische Musik von regionalen und internationalen DJs: Die beste Kombination für eine gute Zeit, findet Philipp Uricher. Der Event-Koordinator des Konstanzer Gute Zeit-Festivals hat schon mal die Gästeliste für Samstag, 27. Mai, geplant: Dann verwandelt sich das Bodenseestadion Konstanz zum dritten Mal in eine große Freiluft-Electroparty, mit renommierten Künstlern der Szene und bis zu 5000 tanzenden Fans. Mit dabei ist einer, den viele noch aus den 90ern kennen: Markus Kavka war Kultfigur der Generation MTV und traf jene Stars, die jeder treffen wollte. Der 49-Jährige ist Moderator, Journalist, Autor und DJ. Auf den großen Festivals wie dem SonneMondSterne hat er schon aufgelegt, jetzt holt ihn Philipp Uricher an den See.

Headliner des GuteZeit-Festival 2017 ist allerdings einer, über den man weniger weiß: Claptone. In Interviews stilisiert er sich zum „mysteriösesten Mann in der DJ-Welt“. Sein Markenzeichen: Eine goldene Vogelmaske. „Seit vielen Jahren ist er erfolgreich auf der ganzen Welt unterwegs und verzaubert das Publikum mit seinen magischen Klängen“, beschreibt Philipp Uricher den Künstler. „Niemand weiß genau wer sich hinter der Maske verbirgt – er lässt seine Musik für sich sprechen.“

Zwei DJs auf der zweiten Bühne des Gute Zeit-Festivals dürften die einheimischen Electro-Fans schnell identifizieren: Dort legen die Konstanzer Künstler Dennis Paulisch und RaveDoctors (Elektroliebe) auf. Ebenfalls mit dabei sind hochkarätige Stars der Szene wie Marek Hemmann, Format:B, Niconé (Lexy von Lexy & KPaul) & Sascha Braemer und Marcus Meinhardt sowie Neamatiques aus der Schweiz. Ein weiterer Künstler wird noch bekannt gegeben. „Wir sind sehr zufrieden mit diesem Programm und müssen uns nicht vor den großen Festivals verstecken“, bemerkt Uricher. Im Vergleich zum ersten Jahr sei es leichter gewesen, die renommierten Künstler zu bekommen. „Kontakte sind das eine, man muss sich aber erst einmal den Ruf erarbeiten.“

Gute Zeiten für Fans elektronischer Musik also, schlechte Zeiten dagegen für Hip-Hop-Fans: Das „Fresh Open Air“, das Kay Brüggemann und Ümit Dagdelen von der GuteZeit-Entertainment GbR vergangenes Jahr mitveranstalteten, wird dieses Jahr nicht statt finden. „Wir wollen uns ganz auf das Gute Zeit-Festival konzentrieren, das mehr Potential bietet“, sagt Uricher.

Samstag, 27. Mai ab 14 Uhr im Bodenseestadion, Aftershow­partys ab 23 Uhr in Konstanzer Clubs. Der Vorverkauf läuft bereits, Tickets gibt es für 35 Euro/VIP-Ticket 69 Euro. Es gibt Shuttle­busse (im Ticketpreis inklusive) und die Möglichkeit, auf dem Camping-Platz amFlughafen zu übernachten. Weitere Informationen und Vorverkauf im Internet: www.gutezeit-festival.de