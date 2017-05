Reichenau Gurkenpreis besser, Zukunft ungewiss

Das Reichenauer Gemüsejahr 2016 war eher positiv. Bei gleichbleibender Menge wurden bessere Erlöse erzielt.

Der Gemüseanbau auf der Insel Reichenau steht mehr denn je am Scheideweg. Auf den ersten Blick war 2016 zwar ein gutes Jahr für die rund 190 Mitglieder der Gemüsegenossenschaft, bilanzierte Geschäftsführer Johannes Bliestle in der gut besuchten Generalversammlung in der Familienferienstätte. Es wurden ähnlich wie in den Vorjahren rund 14 000 Tonnen Gemüse produziert, doch bessere Erlöse erzielt. Insgesamt seien in den vergangenen fünf Jahren die Umsätze in der Vermarktung trotz gleichbleibender Mengen stetig gestiegen.

Doch immer weniger des Gemüses kommt tatsächlich von der Insel Reichenau. Im Jahr 2016 waren es wertmäßig beim Umsatz noch 56 Prozent, berichtete Bliestle. Fast die Hälfte kommt also bereits aus den großen Gärtnersiedlungen bei Beuren und Aach im Hegau. Und bei Mühlingen/Stockach sei bereits die dritte Reichenauer Gärtnersiedlung auf dem Festland in Arbeit. Dort plane die Familie Wagner, die bereits in Aach angesiedelt ist, mit vier Hektar dann das größte Biogewächshaus in Süddeutschland. Die Produktion solle 2018 beginnen, so Bliestle. Und dann werde der Anbau auf dem Festland mehr ausmachen als der auf der Reichenau. Bliestle meinte zwar zum Thema Gärtnersiedlungen: „Ich glaube, wir profitieren alle davon.“ Doch klar sei auch für den Gemüseanbau auf der Insel, dass Lösungen für eine Entwicklung gefunden werden müssten, sonst werde der Gemüseanbau hier sterben. „Das ist eine Frage der Zeit.“

Auch der Vorstandsvorsitzende Matthias Keller, der selbst an der Gärtnersiedlung bei Beuren beteiligt ist, betonte, eine Entwicklung habe es 2016 nur auf dem Festland gegeben. Nachdem das angedachte Großprojekt von fünf jungen Gärtnern im Reichenauer Inntal am großen Widerstand der Bevölkerung gescheitert sei, suche die Gemeinde nun nach dezentralen Lösungen auf der Insel für einzelne, größere Gewächshäuser, die natürlich wirtschaftlich sein müssten. „Wir haben da unsere Zweifel“, so Keller.

Bürgermeister Wolfgang Zoll räumte ein: „Es ist dringend Handlungsbedarf.“ Der Strukturwandel und die Nachteile auf der Reichenau seien erkennbar, wenn auf dem Festland auf deutlich weniger Hektar unter Glas fast so viel produziert werde wie auf der Insel. Zum Thema Inntal, das im Entwicklungskonzept der Gemeinde für den Glashausbau vorgesehen war, meinte er: „Ich halte es für sinnvoll, diese Diskussion geführt zu haben.“ Und Zoll dankte den jungen Gärtnern für den Mut, sich hier zu exponieren.

Bliestle betonte, die Gemüse-Genossenschaft mache auch stets Werbung für die Reichenau auf Messen. Zudem gebe es einen Zugewinn an Kunden in allen Segmenten. „Das zeigt, dass unsere Strategie richtig ist“, meinte er zum steigenden Umsatz. Und neben den besseren Erlösen bei den eher hochpreisigen und beliebten Produkten Tomaten und Paprika nannte er als Erfolg, dass erstmals für Salatgurken ein Festpreis mit wichtigen Handelspartnern vereinbart werden konnte. Rund 39 Cent pro Gurke erhielten so die Gärtner, nachdem der Preis konkurrenzbedingt in den vergangenen Jahren auf bis zu 23 Cent gesunken war. Die Folge war ein stetiger Rückgang des einstigen Hauptanbauprodukts von 14 Millionen Stück vor zehn Jahren auf nur noch 7,1 Millionen im Vorjahr.

Bliestle betonte aber auch einmal mehr, dass auf der Reichenau über 90 Prozent des Gemüses wert- und mengenmäßig unter Glas produziert werde. Eine große Steigerung des Freilandanbaus könne man also nicht erwarten. Gleichwohl sei dieser nicht nur wichtig fürs Landschaftsbild, sondern auch für die Sortimentvielfalt. Und die Genossenschaft fördere den Freilandanbau. Bliestle meinte aber auch, dass der Gemüseanbau auf der Reichenau in der Zukunft weitere Einnahmequellen im Tourismus suchen sollte – nicht nur durch Ferienwohnungen, sondern auch durch Führungen oder den neuen Geschäftszweig Aquaponic, einer Kombination aus Gemüsebau und Fischzucht. Er sei überzeugt, dass es hierfür auch Fördermittel des Landes geben könnte.

Wahlen

Bei der Reichenauer Gemüse-Genossenschaft und der Raiffeisen-Lagerhaus gab es Wechsel: Johannes Blum wurde als Nachfolger von Hubert Schmidt in den Aufsichtsrat der Gemüse-eG und den Vorstand der Lagerhaus-eG gewählt. In Letzterem wurde Manfred Wedele als Nachfolger von Schmidt zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Stefanie Glönkler bleibt im Vorstand der Gemüsegenossenschaft und im Aufsichtsrat der Lagerhaus-eG. Friedbert Deggelmann ist weiter Aufsichtsrat bei der Gemüse- und der Lagerhaus-eG. Manfred Wedele wurde zudem als Aufsichtsrat in der Gemüse-eG wiedergewählt. (toz)