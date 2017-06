Konstanz Grünflächen anstatt Autos: Wie soll sich Konstanz städtebaulich entwickeln?

Bei den Dialog-Tagen gehen Bürger und Experten der Frage nach, wie sich Konstanz städtebaulich entwickeln soll. Sie haben Ideen, aber auch Kritik.

Ein begrünter Stephansplatz anstelle der Autostell-Wüste, eine Spiellandschaft für Kinder anstelle des Wiesensumpfs auf Klein Venedig: Bei den Dialogtagen mit Bürgern, Experten und Amtsträgern zur künftigen Entwicklung von Konstanz kommt die Idee auf den Tisch, Ausgleichsflächen künftig so zu planen, dass die gesamte Stadtgesellschaft von ihnen profitieren kann. Bau-Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn selbst brachte Visionen für den autofreien Stephansplatz und das Kinderparadies auf Klein Venedig ins Spiel. Auch die Aufwertung von einigen grauen und als unattraktiv wahrgenommenen Plätzen in Konstanz wäre denkbar. Einer der Experten riet allerdings davon ab, überhaupt noch Grünland in Konstanz zu bebauen.

Die Frage, wie Konstanz sich entwickeln soll, muss mit den Bürgern verhandelt werden, das wurde in einer Debattenrunde mit der Münchner Architektin und Stadtplanerin Agnes Förster deutlich. Gäste der Dialogtage fürchten aber, dass dabei vor allem finanzkräftige Interessengruppen ihren Einfluss geltend machen. Förster räumte ein: Oftmals gehe es bei der Bürger-Beteiligung vor allem darum, die Akzeptanz eines Projekts zu erhöhen. „Keiner geht auf die Menschen zu, die sich nicht artikulieren“, sagte Förster. Winfried Kropp, der als Vertreter des Bodensee-Mieterbunds sprach, forderte genau dies. Er schlug vor, das Beteiligungsmodell der Sozialen Stadt im Gebiet Berchen/Öhmdwiesen aufzugreifen. Es habe breite Bevölkerungsschichten aktiviert. Er regte zudem an, auch bei künftigen Bauprojekten der Wohnungsbaugesellschaft Konstanz (Wobak) diejenigen mitreden zu lassen, die als mögliche Mieter auf der Warteliste stehen.

Studenten sagten, auch wenn sie wegen der langen Planungsprozesse selbst von geplanten Bauprojekten wohl kaum profitierten, gebe es dennoch in ihren Kreisen die Bereitschaft, Neues zu denken und neue Impulse zu setzen. Wolfgang Himmel forderte zeitnahe Rückmeldungen: „Die Bürger wollen die Garantie haben, dass das Erarbeitete auch Wirkung hat“. Stadtplanerin Marion Klose von der Konstanzer Verwaltung betonte, für das geplante Baugebiet am Hafner werde es für Bürger viele Möglichkeiten geben, Einfluss zu nehmen.

Der Stargast der Dialogtage, der Architekt und Städtebauer Kees Christiaanse, der an der ETH Zürich lehrt und Konstanz sehr gut kennt, blickte kritisch auf Hafner und Christiani-Wiese als Projektgelände für innovative Wohnformen, womit unbebauter Grünraum als Baugebiete erschließen werde. Falls die Stadt dies dennoch mache, sollte sie bebautes Gelände renaturieren. Er rät, besser das Industriegebiet als Entwicklungsfläche zu betrachten und dort neue dichte Bebauungsformen zu ermöglichen. In Zeiten, in denen die Produktionsprozesse immer leiser werden, sei es möglich, Wohnen und Arbeiten innovativ zu verbinden. Auch andere Redner und Arbeitsgruppen regten an, weg von den reinen Wohnquartieren zu gehen. Diese seien nicht mehr zeitgemäß, auch wenn der Gesetzgeber dies noch anders sehe. Christiaanse warb grundsätzlich für dichte Bebauungen, die verschiedene Wohnformen integrieren – etwa Wohntürme mit Appartements sowie Reihenhäuser – und die zudem halböffentlich nutzbare Freiräume gleich mitzudenken. An Beispielen von Alt- und Neubauten in Holland, Deutschland und Singapur demonstrierte er, dass sich Dichte und Wohnqualität nicht ausschließen müssen.

Wichtig sei die flexibel nutzbare Gestaltung von Räumen. Gemischte Quartiere, in denen die Menschen wohnen und arbeiten können, sorgten auch für kurze Wege, hieß es in der Arbeitsgruppe, die sich mit Wohnen und Mobilität auseinandersetzte.



Zukunftsstadt

Konstanz hatte sich als eine von 168 Kommunen um den vom Bundesforschungsministerium geförderten Wettbewerb Zukunfts-Stadt beworben. Sie gehört zu den 20 Kommunen, die eine Fachjury mit ersten Konzepten überzeugten und die zweite Phase erreichten. Diese dauert bis 2018 an. Bis dahin soll an den Visionen für zukunftsträchtige Wohnformen gefeilt werden und es sollen Strategien für die Umsetzung eines Projekts gefunden sein. Die Konstanzer Hochschulen sind über einen wissenschaftlichen Beirat eingebunden. Bis zu acht Kommunen werden in der Schlussrunde für die geförderte Umsetzung eines konkreten Modell-Projekts ausgewählt.