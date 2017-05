Konstanz Grüner wirft CDU Populismus vor

Till Seiler von den Grünen hat sich mit der CDU angelegt. Er wirft den Christdemokraten vor, sie betrieben mit der Idee Populismus, Konstanzern eine Bonuskarte zukommen lassen zu wollen.

Der Vorschlag der CDU-Gemeinderatsfraktion, für Konstanzer Bürger ein Rabatt- und Bonuskärtchen zu schaffen, ist im Haupt- und Finanzausschuss kontrovers diskutiert worden. Till Seiler von den Grünen warf der CDU Populismus vor, wenn sie das Füllhorn ausgießen und jedem Konstanzer erwas Gutes tun wolle. Tatsächlich sinnvoll dagegen sei der bestehende Sozialpass, der armen Menschen die soziale Teilhabe ermögliche. Die Stadtverwaltung sagte zu, die CDU-Idee aufgreifen und Angebote entwickeln zu wollen. Matthias Schäfer sagte, sein Junges Forum habe schon vor einem Jahr die Idee zu einer Bonuskarte eingebracht: „Aber schön,dass die CDU das aufgreift.“

Im Ausschuss kam es zum hitzigen Schlagabtausch zwischen Seiler (Grüne) und Roger Tscheulin (CDU). Der Christdemokrat warf Seiler vor, eine gute Idee zerreden zu wollen. Es gehe um Wertschätzung für Konstanzer, nicht um Populismus. Der CDU schwebt eine Rabatt- und Bonuskarte für Menschen vor, die in Konstanz mit erstem Wohnsitz gemeldet sind. Diese könne Nachlässe in Gastronomie, Einzelhandel oder Freizeiteinrichtungen beinhalten und solle in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing entwickelt werden. Die Karte solle die Konstanzer an die örtlichen Geschäfte binden und Abwanderungsbewegungen in andere Einkaufsstädte in der Region verhindern. „Viele Konstanzer fühlen sich in der Stadt Konstanz nicht mehr richtig wohl, bzw. kaufen in anderen Städten ein und beleben damit andere Orte“, heißt es im Antrag der CDU. Diese sieht in einer Kombination mit dem Rabatt-Kärtle der Stadtwerke eine Möglichkeit, die Innenstadt vom Verkehr zu entlasten.

Sie ist wegen des Daueransturms der Einkaufstouristen aus der Schweiz an vielen Tagen überfüllt. Jan Welsch (SPD) sagte in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses, er betrachte die Idee als grundsätzlich unterstützenswert. Es sei besser, ein Angebot aus städtischer Hand zu schaffen, als wenn Einzelunternehmen mit solchen Vorschlägen vorpreschten. Welsch schlug vor, in die Bonuskarte auch den Konstanzer Sozialpass zu integrieren. Auf diese Weise würde nicht mehr erkennbar sein, ob einer aus sozialen Gründen und einfach nur so als Konstanzer einen Rabatt bekomme.

Günter Beyer-Köhler (Grüne) schlug zum Abschluss der Debatte versöhnliche Töne an. Er wolle sich über die Idee der CDU erst eine Meinung bilden, wenn die Vorschläge der Verwaltung auf dem Tisch liegen.

So macht es Biberach

Die Bonuskarte wie sie jetzt für Konstanz vorgeschlagen ist, orientiert sich an Angebote, die andere Regionen schon kennen. In Biberach beispielsweise gibt es die Bibercard, mit der Kunden bei jedem Einkauf in mehr als 80 Geschäften Punkte sammeln können, die bares Geld wert sind. Kartennutzer können mit ihnen Einkäufe oder Parkgebühren zahlen, ein Museum besuchen, an Stadtführungen teilnehmen oder sie in Prämien umtauschen.