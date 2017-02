Konstanz Großräumiges Glasverbot in der Altstadt: Wie es am Schmotzigen wieder laufen wird

Großräumiges Glasverbot in der Altstadt: Wie es am Schmotzigen wieder laufen wird

Die Stadt kann kein Veranstalter sein, auf der Marktstätte soll es dennoch Programm geben – allerdings ohne Glas, es gilt ein neuerliches Verbot.

Zu Schluss ergriff der Oberbürgermeister nochmals das Wort. Uli Burchardt wollte den Eindruck nicht stehen lassen, die Stadtverwaltung ziehe sich bei der Fasnacht am Schmotzigen Dunschtig aus der Verantwortung. In diesem Jahr wird das Rathaus keine Bühne mehr auf die Marktstätte stellen. "Wir können keine Veranstalter sein", sagte Uli Burchardt in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. Er sei aber guten Mutes, dass es auch in diesem Jahr ein ansprechendes Programm geben werde. Allerdings ohne Glas, denn dieses ist, wie schon in den vergangenen Jahren, tabu.

Es sei viel darüber diskutiert worden, was auf der Marktstätte geboten sein soll – dort, wo viele Jugendliche am Vormittag des Schmotzigen Dunschtig beim Alkoholkonsum über die Stränge schlagen. Im vergangenen Jahr habe sich die Stadtverwaltung dazu entschlossen, eine Bühne auf der Marktstätte aufzustellen. Auf dieser konnten Narrenzünfte aufspielen. Als Veranstalter auftreten mit Verantwortung beim Jugendschutz, das will niemand übernehmen. Und könne schon gar nicht die Stadtverwaltung.

Das Programm 2017 auf der Marktstätte soll sich von dem Programm des vergangenen Jahres nicht erheblich unterscheiden – ohne Bühne eben. Narrenzünfte werden durchziehen, Schüler des Humboldt-Gymnasiums wollen mit Handkarren und Musik ebenfalls für Stimmung sorgen. Da bedürfe es keines Veranstalters, sagte Burchardt. Und: Mitarbeiter des Sozial- und Jugendamtes seien wieder unterwegs, um sich um betrunkene Jugendliche zu kümmern, erklärte Amtsleiter Alfred Kaufmann. Hans-Rudi Fischer, Leiter der Ortspolizei, ist zuversichtlich, dass "es dieses Jahr wieder gut laufen wird". Die Polizei sei in Zivil und in Uniform unterwegs, es gebe wieder Videoüberwachung auf der Marktstätte, Gastwirte seien beim Ausschank sensibilisiert.

Wie in den vergangenen Jahren werden die feiernden Narren am Schmotzigen Dunschtig in großen Teilen der Altstadt wieder auf Glasflaschen und Trinkgläser verzichten müssen. Das städtische Glasverbot gilt vom Schmotzigen Dunschtig, 23. Februar, 5 Uhr, bis Freitag, 24. Februar, 6 Uhr. Treffen Polizisten auf Feiernde mit Glasflaschen, lassen sie den Inhalt ausgießen. In der Vergangenheit waren Straßenzüge, vor allem die Marktstätte, alljährlich von Glassplittern übersät. Die Allgemeinverfügung erstreckt sich auf Bahnhofplatz, Marktstätte, Brotlaube, Brückengasse, Dammgasse, Fischmarkt, Kanzleistraße, Münsterplatz, Obermarkt, Salmannsweiler- und St.-Johann-Gasse. Allerdings bezieht sich das Glasverbot nicht auf ein gesamtes Gebiet, sondern auf einzelne Straßen. Mit Ausnahme der Wessenbergstraße, auf ihrer gesamten Länge hat mit Verlängerung in die Gerichtsgasse Glas nichts zu suchen.