Konstanz Großes Casting: Wer wird Musical-Star?

Hochrhein Musicals veranstaltet ein großes Casting im SÜDKURIER Medienhaus in Konstanz und professionelle Musical-Darsteller reisen aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Es geht um das neue Musical „Happy Landing“, das im Jahr 2017 im Gloria in Bad Säckingen Premiere feiern wird.

Sie sind alle professionelle Musical-Darsteller und reisten mit großem Gepäck aus Wien, Zürich, Berlin, Hamburg und vielen weiteren Städten an. Ihr Ziel: Das SÜDKURIER Medienhaus in Konstanz, denn Hochrhein Musicals veranstaltete am Samstag bei ihrem Medienpartner ein Casting für das neues Musical „Happy Landing“, das im Jahr 2017 im Gloria in Bad Säckingen Premiere feiern wird.

Nervosität liegt in der Luft – und höchste Konzentration, denn die weit mehr als 30 Bewerberinnen und Bewerber müssen innerhalb weniger Minuten gemeinsam mit Tänzerin Patricia Faber eine kurze Choreografie einstudieren. Und dies vor den Augen der Jury, bestehend aus Alexander Dieterle (Prodzent), Jochen Frank Schmidt (Intendant und Musical-Autor) sowie Vanessa Vario (Choreografin). Später werden alle noch ihre gesanglichen Qualitäten unter Beweis stellen. Wer das Rennen gemacht hat und zum Recall am 21. Mai nach Bad Säckingen eingeladen wird, erfahren Sie am Montag im SÜDKURIER.