Konstanz Großer Sonntagsumzug in Konstanz: 4200 Narren ziehen ab 13 Uhr durch die Altstadt

Zum großen Fasnachtsumzug am Sonntag, 26. Februar, erwarten die Veranstalter 20 000 Besucher. Ab 13 Uhr ziehen 4200 Narren durch Stadt. Dieser frühe Beginn hat sich 2016 bewährt und soll beibehalten werden. Kleinere Mottogruppen können sich noch spontan anmelden.

Es bleibt beim Frühstart der Mäschgerle beim großen Fasnachtsumzug durch die Konstanzer Altstadt am Sonntag, 26. Februar. Wie schon im Vorjahr setzen sich die Gruppen um 13 Uhr in Bewegung, also eine Stunde früher als dies lange Zeit üblich war. "Das ist eine gute Zeit, auch für Familien. Wie haben nur positive Rückmeldungen bekommen", sagt Stefan Bröker, der gemeinsam mit Axel Zunker Cheforganisator für das närrische Treiben der Vereinigung der Konstanzer Narrengesellschaften ist. Mit dem frühen Start sei gewährleistet, dass alle teilnehmenden Gruppen bei Tageslicht gesehen werden, auch wenn der Umzugstermin mal wieder früher im Jahr liege. Die Startzeit 13 Uhr solle auch für die Zukunft beibehalten werden.

Dieses Jahr erwarten die Organisatoren 4200 Narren, darunter Gäste aus Tirol, Filderstadt, Bad Säckingen sowie Senden bei Ulm. Die Dauer des Zugs ist auf drei Stunden angesetzt. Die Veranstalter hoffen bei schönem Wetter auf bis zu 20 000 verkleidete Besucher am Wegesrand. Helfer aus den Narrengesellschaften sorgen dafür, dass jeder Teilnehmer gut durch den Umzug kommt. Sie stehen als Ordner am Umzugsweg und verhindern zum Beispiel, dass Kinder Umzugswagen zu nahe kommen. Auch die Kassen sind mit Helfern aus den Vereinen besetzt. Für die Sicherheit im Umfeld sorgt die Polizei. Stefan Bröker geht von einem friedlichen Verlauf aus.

Start des Zugs ist an der Laube auf Höhe des Lutherplatzes. Er schlängelt sich über den Stephansplatz, die Zollernstraße, die Brotlaube, die Marktstätte und die Rosgartenstraße. An der Dreifaltigkeitskirche löst sich der Umzug auf. Neu ist, dass unter den 89 Gruppen nun auch die freien Verbünde zählen, die schon seit Jahren als feste Größe im Umzug mitgehen. "Die haben sich nun regulär angemeldet", sagt Bröker. Kleinere Motto-Gruppen, die noch spontan dazu stoßen wollen, können sich auch noch anmelden (siehe Infokasten).

Für Stefan Bröker und Axel Zunker begannen die Organisationsarbeiten für den Umzug schon nach den Sommerferien, die heiße Phase mit der Sortierung der Anmeldungen sei in der Adventszeit gewesen. Für die Planer ist nicht die Zahl der angemeldeten Gruppen entscheidend, sondern die Zahl der Menschen, die darin mitgehen. Insgesamt sollen im Zug maximal 4500 Teilnehmer laufen, sonst könne die Zielmarke, in drei Stunden fertig zu sein, nicht eingehalten werden. Stehen die Anmeldungen, würden die einheimischen Gruppen nach einem rollierenden System im ersten, zweiten oder dritten Drittel des Zugs verteilt. Eine Gruppe, die im Vorjahr im vorderen Drittel ging, rückt nach hinten, und eine aus dem hinteren Drittel nach vorne. Ziel sei es, die Gruppen fair zu verteilen, so dass innerhalb von drei Jahren jeder mal einen Platz vorne, in der Mitte und hinten hatte. Ein paar Positionen bleiben allerdings immer: Die Blätzlebuebe gehen traditionell an der Spitze, die veranstaltenden Narrengesellschaften traditionell hinten. Gastgruppen mit weiter Anreise, wie dieses Jahr die Sielminger Belzebuaba aus Filderstadt, bekommen in der Regel einen Platz im vorderen Bereich.

Wenn die Grundaufteilung steht, beginnt die Feinarbeit. Innerhalb der Drittel müssen die Gruppen und Zünfte sinnvoll gereiht werden. Es sollten beispielsweise nicht drei Musik- oder Hexengruppen hintereinander kommen, sagt Bröker. Um die schöne Reihung zu gewährleisten, habe das Organisationsteam nie den Platz nach Eingang der Anmeldung vergeben.

Anmeldung und Pin

Hinter dem großen Sonntagsumzug am 26. Februar steht die Vereinigung Konstanzer Narrengesellschaften mit der Elefanten AG, der Kamelia-Paradies, der Niederburg, der Schneckenburg sowie den Seehasen. Freie närrische Gruppen und Cliquen, die sich noch spontan dem Zug anschließen wollen, können sich unter (0 75 31) 3 36 17 und umzug@vereinigung-konstanzer-narrengesellschaften.de melden. Der Eintritts-Pin für den Umzug zeigt dieses Jahr einen Hemdglonker. Er kostet 2,50 Euro im Vorverkauf und am Umzugstag 3,50 Euro. Vorverkauf: Zum Bleistift (Brauneggerstraße) und Narrenmarkt am Samstag, 25. Februar, ab 11 Uhr auf der Marktstätte. (rin)