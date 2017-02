20 000 Besucher sind zum große Umzug am Sonntag gekommen und haben 4200 Narren bestaunt. Auch einen Tag zuvor war viel los: Der Narrenmarkt auf der Marktstätte sorgte mit vielen kreativen Aktionen für beste Stimmung.

Beste Stimmung beim Umzug von 4200 Narren durch die Konstanzer Innenstadt: Bei kräftigen Plusgraden verfolgten rund 20 000 bunt verkleidete Besucher das tolle Treiben. Einen kleinen Schreckmoment gab es gegen 14 Uhr, als die Feuerwehr hinter den Zuschauerreihen am Stephansplatz an die Stephanskirche fuhr. Der Feuermelder dort hatte angeschlagen, vermutlich ausgelöst durch Rauch, den einige Gruppen beim Umzug machten. Ordner und Organisatoren vergewisserten sich per Funk, dass sie den Umzug erst einmal weiter laufen lassen konnten. Wenig später kam die Nachricht: Es war ein Fehlalarm. Die Feuerwehr rückte wieder ab und einige der Hästräger steckten den Einsatkräften noch Süßigkeiten zu.

Zu den besonders bestaunten Gruppen gehörten die Geister, Hexen und Dämonen vom Mutesheer im Schwarzwald. Teile der Gruppe formierte sich zum menschlichen Turm, andere nahmen Anlauf und schlitterten auf Knien, die mit Metallschoner geschützt waren, quer über den Asphalt. Die Zuschauer begrüßten die Narren mit fröhlichen Ho-Narro-Rufen und reagierten auf einzelne Figuren mit Witz. Als beispielsweise die Hailfinger Schnattergees auf die Marktstätte marschierten, stimmten einige gleich die Liedzeile "ein weißer Schwan" aus der Fischerin am Bodensee an. Voll im Einsatz beim großen Umzug waren auch Menschen wie Stephanie Harttung von der Narrengesellschaft Niederburg. Sie gehörte zu den Helfern am Eingang. Über Fasnacht gibt es für sie fast jeden Tag Helfer-Einsätze. "Es ist ein Geben und ein Nehmen. Es funktioniert nur, wenn alle zusammenarbeiten", sagt die Frau, die seit vielen Jahren aktiv dabei ist.

Für Helfer wie Zuschauer zählt der Umzug zu einem der wichtigen Treffpunkte im Jahr. "Das gehört als Konstanzer dazu. Das muss so sein", sagt Erika Schelle, warum sie immer zum großen Umzug geht. Axel Zunker und Stefan Bröker, die Cheforganisatoren des Umzugs, blickten zufrieden auf den bunten Zug durch die Innenstadt: "Die Zuschauer haben toll mitgemacht", sagt Zunker. "Alle waren super drauf", sagt Bröker. Die Polizei meldete keine Zwischenfälle. Sie vermerkte nur, dass der Umzug, wie angekündigt, tatsächlich pünktlich nach drei Stunden beendet war.

Gute Stimmung herrschte auch beim Narrenmarkt am Samstag: Der Blick von der Bühne auf die Narrenmarktgemeinde ließ jedem Akteur das Herz höher schlagen: Sie sahen sich einem Meer von Mäschgerle aller Generationen gegenüber. "Wunderschön! Einfach große Klasse", freute sich Christiana Gondorf vom Organisations-Komitee. Bilderbuchwetter und allerbeste Stimmung kennzeichneten das phantasievoll-kreative Spektakel mit Spielangeboten für die Kleinen, etwa den "heißen Draht" der Konstanzer Teufel oder das Basteln von Knopfketten mit den Seelenfängern. Ein kräftiges "Ho Narro" haben sich die Werwölfe verdient, denn sie lassen sich immer etwas Neues für die jungen Mäschgerle einfallen. Dieses Mal hatten sie eine Bilderwand mit bekannten Narrenfiguren gestaltet. Die Köpfe wurden ausgespart, denn durch die Löcher spickten die neugierigen Werwölfe heraus. Die Kinder versuchten nun mit Bällen die Maskenträger zu treffen. Werwolf Patrick Böhler war zufrieden: "Wenn man die strahlenden Gesichter sieht, dann weiß man, warum man es macht".

Hoch her ging es auch auf der Freiluftbühne am Kaiserbrunnen, denn dort gaben sich Musik- und Tanzgruppen ein Stelldichein, wobei kein Ballett ohne Zugabe das Narrenparkett verlassen durfte. Die närrische Versteigerung lebte von der Spontaneität und Redegewandtheit des Bundestagsabgeordneten Andreas Jung und dem Narrenmarkt-Moderator Achim Schien. Es war ein vergnügliches Spektakel für einen guten Zweck. Der Erlös der Versteigerung sowie des Narrenmarktes kommt dem Kinderhospiz zu Gute. Das Thema stimmte einige Mäschgerle nachdenklich. Zwei Jung-Eulen beschlossen spontan, sich gegen eine kleine Spende zugunsten der Hospizarbeit als Fotomodels zur Verfügung zu stellen. Echte Fasnachter haben eben ein großes Herz.



Das sind die Macher

Hinter dem Sonntagsumzug steht die Vereinigung Konstanzer Narrengesellschaften. Zu ihr gehören die Elefanten AG, die Kamelia Paradies, die Niederburg, die Schneckenburg die Seehasen. Dieses Jahr hatten sie 89 Gruppen aufgeboten. Erstmals offiziell angemeldet und mitgezählt wurden freie Gruppen. Auf dem Papier waren deshalb dieses Jahr besonders viele Gruppen gemeldet. Tatsächlich aber waren nicht mehr Teilnehmer auf der Gass' als in den Vorjahren.