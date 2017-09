Konstanz Großer Ansturm auf Studien- und Zimmerplätze in Konstanz

Großer Ansturm auf Studien- und Zimmerplätze in Konstanz

Die Hochschulen bereiten sich auf den Vorlesungsbeginn Anfang Oktober vor. Um welche Studiengänge es besonders viele Bewerbungen gab – und was die dritte Konstanzer Hochschule neben HTWG und Uni so im Angebot hat.

Zwischen Hörsaal und Herosé-Park: Für viele junge Menschen beginnt Anfang Oktober mit dem Beginn der Vorlesungen das Studentenleben. Über Jahre stiegen die Studierendenzahlen, die Hochschulen und der See lockten immer mehr Bewerber nach Konstanz. Die Hörsäle wurden voller, der Wohnungsmarkt noch angespannter. Wie sieht es im kommenden Semester an der Konstanzer Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG), sowie an der Universität und der Allensbach University aus?

Wie dramatisch ist die Wohnungsnot? Noch scheint es besser auszusehen als in den Vorjahren. Die Nachfrage nach Wohnheimplätzen ist zum jetzigen Zeitpunkt geringer als im Vorjahr. Vor einem Jahr gab es beim Studierendenwerk Seezeit eine Warteliste mit knapp 1000 Bewerbern, gestern standen auf der Liste 550. "Das kann sich aber auch noch ändern", betont Jochen Mink von Seezeit. Ein klares Bild ergebe sich erst kurz vor dem Vorlesungsbeginn. Fest steht: 2355 Betten gibt es in den Konstanzer Seezeit-Wohnheimen, hinzu kommen Wohnheime der kirchlichen Träger mit über 1000 Plätzen. Der Rest der Studierenden, zuletzt waren es insgesamt rund 16 800, müssen auf dem privaten Konstanzer Wohnungsmarkt etwas finden oder pendeln. Laut einer Studie, die das Moses Mendelssohn Insitut gestern veröffentlichte, kostet ein WG-Zimmer in Konstanz durchschnittlich 425 Euro. 2013 waren es demnach noch 345 Euro. Wie viele Erstsemester beginnen ihr Studium? An der HTWG sind es mit Stand gestern 765 Bachelor-Erstsemester, in einzelnen Studiengängen sind Einschreibungen noch möglich. "Gesamt werden die Zahlen vermutlich denen des Wintersemesters 2016/17 entsprechen", so Pressesprecherin Anja Wischer. Damit bleibt die Hochschule bei der Linie, die Zahl der insgesamt 5000 Studierenden nicht zu überschreiten. An der Universität Konstanz stehen die Zahlen für das kommende Semester laut Pressesprecher Jürgen Graf noch nicht fest, da die Bewerbungs- und Einschreibungsphase noch läuft. Vergangenes Jahr gingen 14 540 Bewerbungen bei der Uni ein, eingeschrieben waren letztlich 11 706 Studierende. Seit 2015 gibt es in Konstanz eine dritte Hochschule: Die Allensbach University liegt allerdings nicht in Allensbach, sondern in Stromeyersdorf und ist eine Privathochschule mit staatlicher Anerkennung. Die Hochschule bietet ein Fernstudienangebot für Studium und Weiterbildung in den Bereichen Wirtschaft, Management und Wirtschaftspädagogik. Rektor Martin Reckenfelderbäumer rechnet mit bis zu 100 Studierenden, die im Laufe des Semesters anfangen werden. Um welche Studienplätze gab es besonders viele Bewerbungen? An der HTWG bewarben sich besonders viele um die Bachelor-Studiengänge Wirtschaftsrecht (450 Bewerber auf 35 Plätze), Architektur (493 Bewerbungen auf 40 Plätze) und Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau (361 Bewerbungen auf 45 Plätze). Der Uni liegen aufgrund der laufenden Bewerbungsphase noch keine Zahlen vor. An der Allensbach University seien vor allem der Online-Bachelor in Betriebswirtschaftslehre und die Masterstudiengänge Finanzen und Wirtschaftspädagogik gefragt. Gibt es neue Studiengänge in Konstanz? Nein. An der Universität werden nur Studiengänge umgestellt und an der HTWG startete zuletzt zum Sommersemester 2017 das Angebot, "International Project Engineering" zu studieren. Der junge Masterstudiengang habe laut Anja Wischer auch zum Wintersemester viele Bewerbungen erhalten. Welche Möglichkeiten wird es im kommenden Semester für Gasthörer geben? An den Hochschulen gibt es wieder einige Vorlesungsreihen, zu der die Öffentlichkeit eingeladen ist. An der HTWG lädt Professor Volker Friedrich seit mehr als zehn Jahren jeden Montag von 19.30 bis 21 Uhr in die Aula ein, in diesem Semester zum Thema: „Wie wir uns und die Welt erzählen – Über Geschichten und Mythen in Philosophie, Wissenschaft, Technik, Gesellschaft und Kunst“. Der „Digital Tuesday“ findet – wie der Name sagt – dienstags von 17.30 bis 19 Uhr statt – eine Vorlesungsreihe, die die technologischen, ökonomischen, rechtlichen und kulturellen Entwicklungen der Digitalisierung thematisiert. An der Universität findet die öffentliche Vorlesungsreihe ebenfalls montags von 18.15 bis 19.45 Uhr statt. Ab Mitte November gibt es die Reihe „Grenzgänger Wissenschaft“ zum Oberthema Demokratie. Erweitern sich die Hochschulen räumlich? Ja. Die HTWG nimmt zum Start des Wintersemesters den Betrieb im Neubau am Seerhein auf. Die Hochschule strebt außerdem weiterhin die Erweiterung des Campus um die Wessenbergschule an. "Dementsprechende Gespräche werden weitergeführt", so Anja Wischer. Nach Angaben von Uni-Sprecher Jürgen Graf geht die auf Jahrzehnte angelegte Erweiterung am Gießberg nach der Zustimmung des Gestaltungsbeirats weiter voran.