Konstanz Große Pläne: Kommandant spricht über Möglichkeit einer Berufsfeuerwehr

Kommandant Bernd Roth spricht im Technischen und Umweltausschuss die Zukunft der Feuerwehr in Konstanz an: Da die Stadt schnell wächst, sei es möglich, dass man eine Berufsfeuerwehr brauche. Die Sanierung der Wache sei eine Übergangslösung, es stehe ein Neubau in 15 bis 20 Jahren an.

Die Feuerwehr steht mittelfristig womöglich vor dem größten Umbruch in ihrer fast 200-jährigen Geschichte: Sie könnte zur Berufsfeuerwehr werden, in der fest von der Stadt angestellte Kräfte die allermeisten Einsätze ohne Unterstützung der Freiwilligen abwickeln. Mit dieser Prognose überraschte der neue Kommandant Bernd Roth die Mitglieder des Technischen und Umweltausschusses. Auf der Tagesordnung stand eigentlich nur die Sanierung und Erweiterung des Gerätehauses in der Steinstraße, doch was Roth erklärte, ermöglichte einen tiefen Einblick in seine Zukunftsfragen.

Da ist zum einen das Thema Berufsfeuerwehr. In einer Stadt ab 100 000 Einwohnern sei sie gesetzlich gefordert, sagte Roth. Und wenn Konstanz wie bisher um 1000 bis 1500 Einwohner pro Jahr wachse, sehe er die Grenze zur Großstadt in absehbarer Zeit erreicht. Nach der Berechnung der Stadtverwaltung hatte Konstanz zum Ende des Jahres bereits 85 478 Einwohner, bei einem gleichbleibenden Wachstum wäre der Schwellenwert für den Großstadt-Status etwa im Jahr 2030 erreicht. Ausnahmen von der gesetzlichen Regelung, so Roth auf Nachfrage aus der Politik, gebe es nur, wenn die Freiwillige Feuerwehr bereits so viele Hauptamtliche habe, dass die Personalausstattung der einer Berufsfeuerwehr nahekomme.

Nicht nur für die Konstanzer Wehr, sondern auch für die Finanzen der Stadt wäre die Systemumstellung ein folgenschwerer Schritt. Laut Bernd Roth muss eine Berufsfeuerwehr mindestens elf Funktionen rund um die Uhr besetzt haben. Bei drei Schichten rund um die Uhr, durchgehender Wochenend-Besetzung und Ausgleich von Abwesenheiten durch Urlaub, Krankheit oder Fortbildung würde die Zahl von derzeit 23,25 Stellen, die der aktuelle Plan der Stadt vorsieht, deutlich überschritten.

Standortsuche wieder ein Thema

Eng verzahnt mit der Frage, ob Konstanz eine Berufsfeuerwehr bekommt, ist die Zukunft der Wache – auch das wurde in der politischen Debatte deutlich. Denn die Stadt investiert, wie der Technische und Umweltausschuss in erster Lesung einstimmig beschloss, rund drei Millionen Euro in die Aufstockung und Sanierung des Gebäudes in der Steinstraße sowie weitere 150 000 Euro in die Ausstattung des erneuerten Feuerwehrhauses. Doch auch das könne „nur eine Übergangslösung für 15 bis 20 Jahre“ sein, machte Bernd Roth deutlich. Dann stehe auf jeden Fall ein vollständiger Neubau an.

Konstanz steht also erneut vor der Frage, wo der beste Platz für eine Feuerwache ist. Und sollte diese nach einem eindringlichen Appell des neuen Kommandanten schnell angehen. 15 bis 17 Jahre dauere es im Schnitt von den ersten Überlegungen bis zur Eröffnung einer neuen Feuerwache, sagte er mit Bezug auf Daten aus mehreren Städten. Und es geht um mehr als den Standort: Eine Berufsfeuerwehr habe andere Anforderungen an ihre Zentrale, komme möglicherweise aber mit weniger Platz aus. Die Frage ist dann allerdings, wo das Material und die Räume für die freiwilligen Kräfte untergebracht werden.

Für den Moment sei die Erweiterung der Wache in der Steinstraße aber eine gute Lösung. Laut Ralph Bothe vom Hochbauamt wird das zweite Obergeschoss in einer besonders leichten Holzbauweise errichtet, damit die vorhandene Statik genutzt werden kann. Dort ziehen dann ab Anfang 2019 das Lagezentrum und die weiteren Räume ein, damit das erste Obergeschoss saniert werden kann. Auch im Erd- und Untergeschoss stehen noch Arbeiten an, sodass die runderneuerte Feuerwache in der Steinstraße gegenüber dem Seerhein-Center im April 2020 fertig sein könnte.

Für Stadtrat Klaus-Peter Koßmehl ist mit Blick auf die fernere Zukunft klar: „Wir müssen jetzt schon anfangen, eine Lösung zu suchen“, auch Heinrich Fuchs mahnte, das Thema nicht aus dem Auge zu verlieren. Anne Mühl­häußer (Freie Grüne Liste) nannte die Sanierung in der Steinstraße „nicht das Beste, aber immerhin gut für die Feuerwehr“. Alfred Reichle (SPD) erteilte dem seit Januar tätigen neuen Kommandanten einen klaren Auftrag: „Bleiben Sie dran!“ Dass Bernd Roth seine großen, auf die nächsten Jahrzehnte ausgerichteten Pläne fallen lassen könnte, diesen Eindruck machte er nicht.

Der beste Platz

Die Frage nach dem geeignetsten Standort für die Feuerwehr beschäftigt Konstanz schon lange. 2011 wurde diskutiert, die Hauptwache auf das Gelände Schänzle-Nord bei der Neuen Rheinbrücke zu verlegen. Grund war, dass in der Steinstraße langfristig keine Entwicklungsmöglichkeiten gesehen wurden. Auch die Pestalozzistraße, wo heute die neue Gemeinschaftsschule steht, war als Bauplatz im Gespräch. Beide Projekte scheiterten. Neben der Verfügbarkeit einer ausreichend großen Fläche spielt auch eine gute Erreichbarkeit für die einrückenden Freiwilligen sowie eine strategisch gute Lage für eine schnelle Anfahrt in alle Stadtteile eine große Rolle. (rau)