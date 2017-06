Konstanz Große Konzerte auf kleiner Gitarre

Na sowas: Konstanz wird zum Zentrum der Ukulelen-Freunde von Nah und Fern. Musiker aus Nah und Fern treffen sich am 1. Juli zu Konzerten im Stadtgarten, um Besuchern damit zu überraschen, was mit dem Instrument alles möglich ist.

In der wohl heißesten Woche des Jahres trägt Christoph Nesensohn ein blaues Hawaiihemd. Darauf zu sehen: Palmen und Gitarren in unterschiedlichen Formen und Größen. Dazu hat er einen Strohhut auf dem Kopf und spielt auf seiner Ukulele das bekannte Schlagerlied "Marina" von Günther Geissler und Rocco Granata. Das gitarrenähnliche Zupfinstrument spielt er dabei nicht nur in seiner Freizeit. Christoph Nesensohn ist darüber hinaus Mitorganisator des vierten Ukulelenfestivals: Ein ganzes Musikfest für die wohl kleinste Gitarre der Welt im Stadtgarten in Konstanz.

"Anders als mancher vermuten mag, ist die Ukulele ein sehr vielseitiges Instrument", erklärt er. Klar denke jeder sofort an Hawaii, doch das werde der Mini-Gitarre nicht gerecht. "Dem Künstler sind musikalisch keine Grenzen gesetzt: Ob Rock, Pop, Soul oder Schlager. Alles kann der Musiker mit ihr spielen." Zu der Ukulele kam er ursprünglich über ein kleines Konzert im engsten Freundeskreis: Für eine Geburtstagsüberraschung spielten er und ein paar Freunde ein Ständchen für das Geburtstagskind mit Ukulelen-Unterstützung. "Dadurch führte eins zum anderen. Was als einmalige Sache geplant war, wurde bald größer", sagt Christoph Nesensohn. 2012 dann das erste Ukulelenfestival, gefolgt von den Jahren 2013 und 2014. In den darauffolgenden zwei Jahren gab es kein Musikfest. Die Gründe: "Wir sind ein kleiner Verein. 2015 hatten wir personelle Probleme: Ein Mitglied feierte den 18. Geburtstag seiner Tochter. Wenn ein Vereinsmitglied ausfällt, ist auch so ein kleines Festival nicht zu stemmen." 2016 sei es dann die WM gewesen: "Da schauen viele Fußball und kommen nicht in den Stadtgarten." So haben sich die Organisatoren geeinigt, das Ukulele-Festival alle zwei Jahre auszurichten.

Durch die zweijährige Abstinenz existieren immer noch alte Anfragen von Künstlern, die gerne auf dem Festival spielen wollen: "In der Reihenfolge wie die Anfragen damals gestellt wurden, werden wir sie jetzt aufrufen." So geschehen bei Hansi Schneider, ein Profimusiker aus München. Außerdem kommt aus Zimmern bei Rottweil das First Ukulele Orchestra. Und: "Konstanz hat eine kleine aber feine Ukulelenszene", erklärt Christoph Nesensohn. So seien neben der Band Lucky, in der auch er spielt, das Duo Feinripp (Andreas Dannenmeier, Kurt Müller) mit von der Partie. Außerdem wird ebenso eine Schweizer Hullatanzgruppe auftreten. Den Abschluss bildet die Lake a Lele All Star Band: "Das ist eine Einladung an das Publikum mitzusingen und zu musizieren. Bisher gab es immer den ein oder anderen Besucher, der eine Ukulele dabei hatte."



Die Ukulele

am Samstag, 1. Juli, 15 bis 19.30 Uhr im Stadtgarten. Der Eintritt ist frei. Eine Spendenukulele wird für eine Geldspende bereit stehen.

Ein portugiesischer Einwanderer brachte im Jahr 1879 die Braguinha (eine kleine viersaitige Gitarre) von Madeira nach Hawaii. Auf Hawaii bekam die Minigitarre ihren heutigen Namen: Ukulele. Das bedeutet "hüpfender Floh": Es bezeichnet den Eindruck der sich schnell über das Griffbrett des Instruments bewegenden Finger. 1889 produzierte Manuel Nunes die Ukulele in einer eigenen Fabrik. Als Nunes-Ukulelen wurden sie in allen Teilen der Welt bekannt. Darüber hinaus gilt Manuel Nunes als offizieller Erfinder der Ukulele hawaiianischer Prägung.