Konstanz Große Instrumente ganz nah: Haidelmoos-Schüler freuen sich über Philharmonie-Konzert

Die Südwestdeutsche Philharmonie gastierte mit einem Schauspiel-Konzert der Eduart-Reihe an der Haidelmoos-Schule. Diese Auftritte sind ­bei Kindern sehr beliebt, die Konzert-Reihe war 2016 zu 97 Prozent ausgebucht. Das Orchester möchte sein ­Angebot weiter ausbauen.

Am liebsten mag Davide Rockmusik. „Ich habe auch eine CD von Mozart, aber die habe ich erst einmal gehört“, sagt der Zehnjährige. Doch das Philharmonie-Orchesterkonzert mit Schauspiel „Kaspar und die verschwundene Riechkugel“, das er in der Turnhalle der Haidelmoos-Grundschule gehört hat, fand er trotzdem ziemlich gut. Schon alleine, weil Kaspar, gespielt von Yannick Zürcher, „so gut zaubern konnte“, wie Davide findet.



Um möglichst viele Kinder zu erreichen, die vielleicht nicht von selbst in ihrer Freizeit in ein klassisches Konzert gehen würden, tourt die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz regelmäßig durch die Grundschulen in Konstanz und Umgebung. Die Musiker geben dann jeweils das aktuelle Stück aus ihrer ständigen Reihe für junge Hörer. Seit Beginn dieser Woche sind sie mit dem Stück ab sechs Jahren um den Jungen Kaspar unterwegs, der ein spannendes Abenteuer im Konstanz zur Zeit des Konzils erlebt. Schüler von 15 Grundschulen in Konstanz, den Bodanrückorten und in der Umgebung bis hin nach Stahringen und Böhringen werden es bis Mitte März gesehen haben.

Dabei sollen die Schüler klassische Musik unmittelbar erleben. „Es ist wichtig, dass die Kinder die Instrumente sehen und den Musikern nahe sind“, sagt Gesine Mayer-Herrbold, bei der Philharmonie zuständig für die Musikvermittlung. Deshalb dürfen die Kinder auch schon einmal auf Turnmatten direkt vor dem Orchester sitzen, wie an der Haidelmoos-Grundschule. Einige Instrumente und Komponisten haben Davide und seine Mitschüler aus der vierten Klasse bei ihrer Musiklehrerin Eike Böhning schon kennengelernt. Aber so ein echtes Orchester aus der Nähe, findet Elena, sei wirklich toll.

Um während eines ganzen Konzertes die Aufmerksamkeit der Kinder fesseln zu können, komme es auf eine spannende Rahmenhandlung und vielseitige Musik an, sagt Mayer-Herrbold. Für „Kaspar und die verschwundene Riechkugel“ nach einem Buch von Chris Inken Soppa hat Fabian Künzli die Musik komponiert und dabei Elemente verknüpft, die mal nach Filmmusik und mal nach mittelalterlicher Musik klingen. „Wir haben ihn ausgesucht, weil er schon öfters Musik für Kinder gemacht hat“, so Mayer-Herrbold.



Das Konzept der Kinderkonzerte bei den jungen Hörern kommt gut an. Und das nicht nur an der Haidelmoos-Schule, sondern insgesamt: 2016 waren die Konzerte der Reihe Eduart zu 97 Prozent ausgelastet. „Mit dem Sitzkissenkonzert 'Frederik' waren wir an acht Kindergärten auf Tour“, berichtet Mayer-Herrbold. „Wir hätten deutlich mehr Aufführungen machen können.“ Ähnlich beliebt sind die öffentlichen Konzerte, für die spontane Besucher häufig keine Karten mehr bekommen. Mayer-Herrbold freut sich einerseits über den Erfolg, würde das Angebot aber gerne ausbauen. Dies sei allerdings eine Frage der Kapazität des Orchesters. „Die Musiker haben bereits 150 Konzerte im Jahr. Ab und zu müssen sie auch einmal einen freien Tag haben“, so die Musikpädagogin. Seit die Reihe vor 14 Jahren begann, sei das Angebot immer breiter geworden. Am besten aufgestellt ist die Philharmonie bisher im Angebot für die Grundschulen, die sie seit sieben Jahren besuchen. Seit 2016 gibt es auch Konzerte in Kindergärten. Das möchte Mayer-Herrbold gerne ausbauen. „Wir überlegen, wie wir so viele Kindergärten wie möglich besuchen können.“

Großer Bedarf an klassischer Musik