Konstanz Grillzone, Kiosk, Sicherheitsdienst: Viele Ideen für den Herosé-Park

Die Bemühungen, die Konfliktzone Herosé-Park zu beruhigen, gehen weiter: Klaus Holzer vom Bürgeramt hat im Technischen und Umweltausschuss weitere Ideen vorgestellt. Geplant sind eine Grillzone, Kioske und ein Saftladen. Es soll mehr Toiletten geben und einen Sicherheitsdienst, der an Sommerabenden ständig präsent ist.

20 000 Quadratmeter Problemzone: Der Herosé-Park – laut Sitzungsvorlage nach dem Stadtpark zweitgrößter Park in Konstanz – ist seit Jahren öffentlicher Konfliktherd. Vor allem im Sommer ist er Treffpunkt für Studenten und Schüler, Konstanzer und Touristen, die bis weit in die Nacht bleiben. Das Areal am Seerhein ist aber nicht nur öffentlicher Sammelplatz, sondern auch Wohngebiet. Und die Interessen dieser Gruppen krachen wegen Ordnungswidrigkeiten durch Lärmbelästigung, Vermüllung und Verunreinigung Saison für Saison aufeinander.

Es ist einiges unternommen worden, um die Situation zu beruhigen. Nun stellte Klaus Holzer vom Bürgeramt Konstanz in der jüngsten Sitzung des Technischen und Umweltausschusses weitere Ideen vor, um die Reibungsflächen zwischen feiernden Parkbesuchern und Anwohnern zu verringern:

Sicherheit: Die Verwaltung plädiert weiterhin für die Steigerung personeller Präsenz, um die Einhaltung der Umwelt- und Polizeiverordnung kontrollieren zu können. Holzer stellte Möglichkeiten vor, einen Sicherheitsdienst einzusetzen, geschult und begleitet durch die Ortspolizei. Der Sicherheitsdienst soll eine ständige Präsenz während der Abendstunden sicherstellen. Auf Anregung der Stadträte soll es ein kommunaler und kein privater Sicherheitsdienst sein. Jürgen Ruff (SPD) erinnerte daran, dass der Gemeinderat sowieso die Mittel für einen privaten Sicherheitsdienst aus dem Haushalt gestrichen habe. Grillen: Das öffentliche Grillen ist in Konstanz nur auf ausgewiesenen Flächen erlaubt. Der Herosé-Park gehört derzeit nicht dazu. Das Verbot sei nach Angaben der Stadtverwaltung in den vergangenen Jahren immer wieder missachtet worden. Der Präventionsrat hat folglich festgestellt, dass erkennbar das Bedürfnis besteht, an warmen Tagen auch zu grillen. Die Stadtverwaltung hält es deshalb für notwendig, auch im Herosé-Park eine öffentliche Grillzone einzurichten. Um die Verhältnisse zu ordnen, auf ein akzeptables Maß zu reduzieren und die Belästigung durch Rauch zu verringern, soll in möglichst großer Entfernung zu den Wohngebieten eine Grillzone entstehen. Diese Zone, abgerückt vom Ufer in der Mitte des Parks Richtung Radweg, soll bereits ab April nutzbar sein. Kosten: 5000 Euro. Kiosk: Auf Initiative der Non-Profit-Organisation Coycoy fand im vergangenen Sommer der Probebetrieb für einen Kiosk am Steg vor dem Bodenseeforum statt. Coycoy sei daran interessiert, diesen Kioskstandort dauerhaft zu etablieren und so zu einer Entzerrung der Situation entlang der Uferpromenade beizutragen, teilt die Verwaltung mit. Ob sich der Betrieb bereits in diesem Jahr am gleichen Standort wieder durchführen lässt, ist aufgrund des Neubaus des Anlegestegs noch nicht sicher. Ab 2018 allerdings soll der Kiosk inklusive Toiletten-Anlage dauerhaft betrieben werden. Zur Diskussion steht außerdem die Installation eines Kiosks an der Uferpromenade des Parks. Geplant ist auch eine feste Anlage mit mehreren Toiletten. Saftladen: Im Gespräch ist auf Wunsch der Bürgergemeinschaft Petershausen, einen mobilen Saftladen im Uferbereich des Herosé-Parks als temporäre Lösung aufzustellen, um ein Zeichen gegen Alkoholmissbrauch im Kindes- und Jugendalter zu setzen. Die Initiative b.free wäre bereit, diesen zu finanzieren und zu betreiben, erklärte Klaus Holzer im Ausschuss. Dort werden dann alkoholfreie Cocktails und andere alkoholfreie Getränke angeboten und so die Lust auf Genuss ohne Alkohol geweckt. Entsprechende Saftläden sollen unter anderem bei der Fasnacht großen Anklang gefunden haben. Der TUA muss dem Saftladen zustimmen.

Reaktionen der Stadträte