Konstanz Grenzübergreifende Uraufführung in Konstanz: Sänger vereinen Chormusik mit Jodelgesang

Der Männerchor Ermatingen unter Leitung des Konstanzers Claus Gunter Biegert geht mit Jodlern und Streichquartett neue Wege. Ein neu komponiertes Stück ist am 13. Mai erstmals in der Konstanzer Lutherkirche zu hören.

Claus Gunter Biegert geht musikalisch immer wieder gerne neue Wege. Der Kirchenmusikdirektor, der nicht nur den Bach- und den Stephansschor, sondern seit dem Jahr 2001 auch den Männerchor Ermatingen leitet, präsentiert mit den Schweizern am 13. Mai in der Lutherkirche ein außergewöhnliches Konzert. Er vereint musikalisch romantischen Chormusik und traditionellen Toggenburger Jodelgesang. Der Schweizer Komponist Peter Roth hat dafür extra ein Werk komponiert, das unter dem Titel "Der du allein der Ew'ge bist" in Konstanz uraufgeführt wird.

Die Chorsänger selbst kamen auf die Idee, romantische Männerchormusik mit dem alpinen Jodelgesang zu kombinieren, erzählt Chorpräsident Peter Dransfeld und fügt schmunzelnd an: "Unser Dirigent hat sich nicht gewehrt." Claus Gunter Biegert liebt es, neue Wege zu beschreiten. "Das hab ich noch nie gemacht. Jodeln ist ein faszinierender Naturgesang", sagt er. "Das ist ein ganz neuer Aspekt, eine ganz andere Erfahrung als beim normalen Standardsingen." Der Ermatinger Männerchor beauftragte dann Peter Roth, ein Werk zu komponieren. Bevor er zu den Notenblättern griff, hat er sich den Chor erst einmal angehört. "Es ist ein Chor, der zupackend singt. Diesen Klang wollte ich in meiner Komposition einfangen", so Roth. Entstanden ist ein Werk, das auf den Toggenburger Psalmen basiert. Es wird von dem 35 Männer starken Ermatinger Chor, zwei professionellen Jodlern, der Brandhölzler Streichmusig aus dem Toggenburg plus Hackbrett dargeboten.

Der Konzertreigen mit dem Titel "I luege ue id Berge" feiert am Samstag, 13. Mai, um 17 Uhr in der Lutherkirche in Konstanz Premiere. Eine kleine Version werden Sänger und Musiker im Rahmen des Gottesdienstes am Sonntag, 14. Mai, um 10 Uhr in der Lutherkirche präsentieren. Um 17 Uhr tragen sie dann die Vollversion in der Ermatinger Kirche vor.