Konstanz Grausig-schöne Gestalten feiern ihr Jubiläum

Markante Akteure der Konstanzer Straßenfasnacht: Die Schneckenbürgler Schneeschreck begehen ihr 25-jähriges Bestehen.

Man hört oder riecht sie, bevor man sie sieht. Die großen Rätschen machen nämlich gehörig Krach und das Heidschnuckenfell, wenn es nass ist, kann nasenbetäubend wirken. Die Rede ist von den grausig-schönen Schneckenbürgler Schneeschreck, die seit 25 Jahren das fasnächtliche Straßenbild bereichern.

Nach einer Weihnachtsfeier keimte die Idee auf, eine Maskengruppe zu gründen, erzählt Schneckenbürgler-Pressesprecher Hans-Peter Pfundstein. Der Mehrsparten-Narrenverein fand es als wichtig und notwendig, eine Maskengruppe zu gründen, um die Straßenfasnacht zu beleben. Vier Elferräte trafen sich am 1. April 1992, der nun als Gründungsdatum gehandelt wird, und arbeiteten die Idee aus. "Es sollte etwas sein, was es noch nicht gibt", so Pfundstein. "Da nach Überlieferungen traditionell der Winter vertrieben werden soll, lag es nahe, eine Gestalt zu erschaffen, die den Schnee verschreckt", beschreibt er. So kam die Gestalt mit dem wuchtigen Heidschnuckenfell und der von jedem Hästräger selbst geschnitzten Holzmaske zu seinem bezeichnenden Namen Schneeschreck.

In der Anfangsphase versuchten sich die Hästräger im Karbatschen-Schnellen. Das wurde allerdings rasch aufgegeben, denn das imposante Fell und die große Maske schränkten die Bewegungsfreiheit zu sehr ein. Riesen-Rätschen dagegen entdeckten die Schneeschreck alsbald als ihr ideales Krach-Instrument für sich. Die Schneckenbürgler sind stolz auf ihre Maskengruppe, die sich großer Beliebtheit erfreut. Aktuell zählt Hans-Peter Pfundstein etwa 160 aktive Hästräger plus rund 20 bis 30 Kinder. Wenn es am Samstag rund um das Gemeindezentrum St. Gallus etwas lauter und lustig zugeht, sollten sich Passanten nicht wundern. Die Schneeschreck feiern lediglich im Kreise ihrer Narrenfreunde ihr 25-jähriges Bestehen unter dem Motto "Almrausch 2.0". Die Veranstaltung ist ausverkauft. Zum Trost: Die Schneeschreck sorgen in Kürze bei der Straßenfasnacht für närrisch-gute Unterhaltung.