Konstanz Graue Haare, buntes Leben: Konstanzer Initiative beteiligt sich an landesweiter Themenwoche

Alter schützt vor Neugier nicht. Wer sich auch im Ruhestand weiter engagiert, dem geht es nachweislich besser. Die Konstanzer Initiative "Kommt Zeit, kommt Tat" beteiligt sich deshalb mit zwei kostenlosen Veranstaltungen an einer landesweiten Themenwoche zum Älterwerden.

Christl Knoll von der Initiative "Kommt Zeit, kommt Tat" aus Konstanz trägt keine pinke Perücke. "Wenn ich gewusst hätte, dass hier auch noch ein Foto geschossen wird", sagt sie beim Treffen mit Mitgliedern, "dann hätte sich sie aufgezogen". Für Knoll hat Älterwerden wenig zu tun mit Gebrechlichkeit. Christa Frank, ebenfalls Mitglied der Initiative, sagt: "Es geht zu oft um Demenz, um Pflegenotstand, um Krankheit allgemein." Das gehöre alles zum Älterwerden dazu, aber der Blick auf die schönen Seiten lohne sich. "Wir müssen das ein bisschen aus der dunklen Nische holen", sagt sie.

Deshalb beteiligt sich die bürgerschaftliche Initiative in der kommenden Woche mit zwei kostenlosen Veranstaltungen an der landesweiten Themenwoche Älterwerden, die vom Seniorenreferat des Diözesanrats Freiburg koordiniert wird. Ihr vielsagender Titel: Graue Haare, buntes Leben. "Es geht darum, dass wir Älteren uns damit auch selbst auf die Schippe nehmen wollen", sagt Christa Knoll über das Programm für den Kurzfilmabend in der Domschule am Münsterplatz am Freitag, 12. Mai, ab 18 Uhr. Welche Filme gezeigt werden, will sie nicht verraten. Nur so viel: "Es soll und darf gelacht werden." Wie auch beim Bewegungsparcours am Schänzle, nahe dem Europahaus. "Warum traut sich eigentlich niemand, die Fitnessgeräte dort auch zu nutzen?" Knolls Frage ist rhetorisch. Unter der Anleitung von Uli Schiepe, der in Konstanz auch Sportabzeichen abnimmt, soll das am Dienstag, zwischen 14 und 17 Uhr, anders werden.

"Kommt Zeit, kommt Tat" gibt es bereits seit 1993. Damals richtete sich das Projekt an Vorruheständler zwischen 55 und 65. Mit den Jahren hat sich auch ein Teil der Mitglieder weiterentwickelt, einige von ihnen sind heute über 80 Jahre alt. "Eingerostet ist von ihnen aber niemand, mit Engagement hält man sich fit", sagt Christl Knoll. Ihr Motto – für die Themenwoche und darüber hinaus: "Altern ist eine Herausforderung, die man mit Bravour meistert, wenn die Neugier bleibt." Ob mit oder ohne pinke Perücke.