Konstanz Gottlieber Straße: Scheibe von Teppichgeschäft mit Stein eingeworfen

Ein zunächst unbekannter Täter hat am Mittwoch gegen 2 Uhr morgens eine Schaufensterscheibe zu einem Teppichgeschäft in der Gottlieber Straße in Konstanz eingeworfen.