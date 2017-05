Konstanz Gewa ist wieder Kreuzlinger Sache

Die Gewerbeausstellung findet von 12. bis 14. Mai auf dem Bärenplatz statt. Veranstalter ist nur noch die Schweizer Nachbarstadt

Kreuzlingen – Die Gewa Kreuzlingen-Konstanz war von 2003 bis 2015 ein Aushängeschild für gute grenznachbarliche Beziehungen und grenzüberschreitende Zusammenarbeit und: Sie war die einzige Gewerbeschau über eine EU-Außengrenze hinweg. Diese Zeiten sind passé. Die Gewa, die vom 12. bis 14. Mai fernab der Grenze auf dem Bärenplatz in Kreuzlingen stattfindet, ist wieder eine rein Kreuzlinger Angelegenheit. Erfunden wurde die Gewa 1981 von den Schweizern. Einige Gewerbetreibende präsentierten sich der Öffentlichkeit.

Das Interesse auf Aussteller- und Besucherseite wuchs rasch, so dass alsbald die Bodensee-Arena als Ausstellungshalle genutzt und die Gewa Genossenschaft gegründet wurde. Der Fokus lag seinerzeit auf lokalen Anbietern. Der damalige Gewa-Präsident Markus Baiker überlegte im Jahr 2001, wie die Gewerbeausstellung optimiert werden könnte, um deren Fortbestand zu sichern. Er war überzeugt, dass die Gewa nicht überleben würde, wenn der Aussteller- und Besucherkreis auf Kreuzlingen beschränkt bliebe. Er strebte eine regionale Ausrichtung an. Seine Vision von einer grenzüberschreitenden Schau wurde im Jahr 2013 Realität: Die Gewa-Genossenschaft mit der engagierten Messeleiterin Renate Giger auf Schweizer Seite und die Stadtmarketing Konstanz GmbH auf deutscher Seite veranstalteten die erste Gemeinschafts-Messe, die bis 2015 alle zwei Jahre stattfand.

Dann kam das Aus, bedingt durch gravierende Veränderungen beidseits der Grenze. Messeleiterin Renate Giger verabschiedete sich von ihrem liebgewordenen Kind Gewa. Diese Lücke in Sachen Messe-Kompetenz und Fingerspitzengefühl zu schließen, war für die Kreuzlinger nicht leicht. Es wurde ein neuer Veranstalter gefunden, der den Verein für Messe- und Veranstaltungs-Organisation ins Leben rief.

Auf deutscher Seite waren die grundlegenden Veränderungen in Kreuzlingen, aber auch die Neustrukturierung der Marketing und Tourismus GmbH, Grund, die Messe grundlegend zu überdenken. Eric Thiel, zunächst Stadtmarketing- jetzt MTK-Geschäftsführer, stellte fest, dass von dem eigentlich vorgesehenen lokal-regionalen Bezug der Messe nicht die Rede sein konnte. Lediglich 18 Prozent der Aussteller stammten noch aus Konstanz; der Rest war aus ganz Deutschland akquiriert wurden. Dies war ein triftiger Grund, dass die Sinnfrage gestellt wurde. Konstanz stieg aus, denn mit einem Zugewinn an lokalen Ausstellern ist nicht zu rechnen. Der neu gegründete Kreuzlinger Verein steht jetzt kurz vor der Premiere der augenfällig kleingeschrumpften Gewa. Sie findet vom 12. bis 14. Mai in zwei Hallen auf dem Bärenplatz mit rund 100 Ausstellern statt.

