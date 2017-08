Konstanz Geschichte wird durch Haussanierung wieder sichtbar

Diese Sanierung hat Vorbildcharakter: Die Stiftung Stadtbild zeichnet die Bauherren des historischen Häuserkomplexes Marktstätte 20 und Münzgasse 11 aus.

Hinter Laminat lagen historische Hölzer, unter modernen Anstrichen historische Fresken und Deckenmalereien. Florian und Eva Ziegler sowie Rosa und Georg Ziegler haben im Häuserkomplex Marktstätte 20 und Münzgasse 11 die Schätze der teilweise aus dem Mittelalter stammenden Bausubstanz freigelegt, saniert und mit modernem Wohnen kombiniert. Die Stiftung Stadtbild Konstanz zeichnet Florian und Eva Ziegler sowie Rosa und Georg Ziegler für ihre herausragenden Investitionen zum Erhalt des Ursprünglichen aus. Georg Ziegler schätzt, dass rund ein Drittel der Bausumme in den Erhalt der historischen Substanz geflossen ist.

Historisches Herzstück ist das Vorderhaus aus dem Jahr 1450. Es beherbergte einst den Saal der Weinschenken- und Brotbäckerzunft. Der städtische Denkmalschützer Frank Mienhardt vermutet, dass das Haus eine Lücke füllte, die beim Stadtbrand 1398 entstanden war. Der Zunftsaal lag vermutlich im Erdgeschoss, das es auf eine stattliche Raumhöhe von vier Metern bringt. Heute wird der Raum geschäftlich genutzt. Eine Holzstütze verweist noch auf den mittelalterlichen Ursprung. Ein moderner Anbau ergänzt den Raum. Ein historisch anmutendes Deckengemälde gehört zum modernen Inventar des Geschäfts. In der Verkaufshalle sind Relikte historischer Malereien nicht freigelegt, wohl aber in anderen Teilen des Hauses, so etwa im Treppenaufgang der Teil eines Bandes mit gemalten Säulen aus dem 16. Jahrhundert. An anderer Stelle wurden Reste eines Jugendstilornaments ergänzt.

Bei den Sanierungsarbeiten stießen die Experten auf das geschichtliche Erbe des vielfach umgestalteten Hauskomplexes, in einem Fall seien Decken im barocken, klassizistischen und modernen Kassetten-Stil übereinander gelegen. Das Hinterhaus an der Münzgasse stammt aus dem frühen 19. Jahrhundert. Beide Hausteile haben später hinzugefügte Seitenflügel. Der frühere Hof wurde modern überbaut. An manchen Stellen ist das Historische mit Modernem geschickt kombiniert, etwa an Holztüren mit einem Kern, der den heutigen Brandschutzvorschriften genügt. "Sie sehen hier in jeder Ecke die Liebe zum Detail", sagt Georg Ziegler, der auch in dem Haus wohnt.

OB Uli Burchardt lobte die Sanierung mit Gespür für die historische Substanz. Sie sei nicht nur erhalten, sondern besser sichtbar als vor den baulichen Eingriffen. Offenbar gehen viele Bürger mit ihren Altstadt-Häusern vorbildlich um. "Wir haben immer viel mehr Vorschläge als wir auszeichnen können", sagt er mit Blick auf die Stiftung Stadtbild, die das besonders gelungene Instandsetzen stadtbildprägender Bauten würdigt. Angela Büsing überreichte eine historische Ansicht des Hauses und einen Scheck der Stiftung über 2000 Euro als kleine Anerkennung für die Bauherren.