Konstanz Gerichtsverhandlung: Frau nach Darmspiegelung in Lebensgefahr

Eine Patientin aus Stockach klagt gegen einen Konstanzer Facharzt. Der Vorwurf: Eine Darmspiegelung habe dramatische Nachwirkungen gehabt. Der Zivilprozess könnte mit einem Vergleich enden.

Konstanz/Stockach – Ihr Leben stand auf der Kippe: Eine Frau aus Stockach hat nach einer Darmspiegelung ein Martyrium mit starken Schmerzen, zwei mehrstündigen Notoperationen und zeitweise künstlichem Darmausgang erlebt. Jetzt hat sie den Facharzt aus dem Kreis Konstanz, der auf mehr als 30 Jahre Berufserfahrung blickt, auf Schadensersatz und Schmerzensgeld in Höhe von 40 000 Euro verklagt. Es steht der Vorwurf im Raum, dass bei der Spiegelung der Darm verletzt wurde und dabei eine neurologische Krankheit des Arztes eine Rolle gespielt haben könnte. In einem Zivilprozess am Landgericht Konstanz wird der dramatische Fall aktuell verhandelt. Möglicherweise endet er in einem Vergleich. Die Kammer will Kläger und Beklagtem einen Vorschlag unterbreiten.

Eine vollständige gerichtliche Aufarbeitung des Falls, das machte der Vorsitzende Richter David Eisele nach dem ersten Verhandlungstag mit Beginn der Beweisaufnahme deutlich, könnte sich über Jahre ziehen. Sie würde vermutlich in eine Gutachterschlacht münden. Nachgehen wolle die Kammer noch der Frage, wie der gesundheitliche Zustand des Arztes zum Zeitpunkt des Eingriffs war. Der 69-Jährige räumte vor Gericht ein, an einer bestimmten Form der neurologischen Erkrankung Spinocerebelläre Ataxie zu leiden. Diese beeinträchtige aber nur sein Gehvermögen, nicht die Koordination seiner Handbewegungen.

Genau daran zweifelt die Patientin, die jetzt klagt. Sie und ihr als Zeuge geladener Mann sagten vor Gericht, sie hätten den Arzt dabei beobachtet, wie er beim Schreiben mit der rechten Hand die linke als Stütze eingesetzt habe. Bemängelt wurde vor Gericht auch die fehlende Dokumentation einer Untersuchung der Patientin, als diese direkt aus der Ruhigstellung für den Eingriff erwachte. Der Arzt will sie vorgenommen und dabei keine außergewöhnlichen Symptome festgestellt haben. Ob es aber überhaupt wegen der Spiegelung zu all den Komplikationen gekommen ist, und nicht wegen anderer Probleme am Darm, und wie der Zustand der Patientin nach dem Eingriff war, ist nicht geklärt. Die Einlassungen der Klägerin und des Beklagten gehen dabei weit auseinander.

Der Arzt sagt, er blicke auf 33 Jahre Erfahrungen mit Darmspiegelungen zurück. Noch nie sei es danach zu solchen Schwierigkeiten bei einem Patienten gekommen. Er habe während und nach dem Eingriff keinerlei Zeichen für besondere Probleme erkennen können. Der Kreislauf der Patientin sei nicht gestört gewesen, der Bauch habe auf Druck in der Aufwachphase keine Auffälligkeiten gezeigt. Dass ein Patient nach dem Eingriff gebeugt stehe, sei nicht ungewöhnlich. Bei obligatorischen Kontrollanrufen, die bei Risikopatienten mit bestimmten Darmformen üblich seien, sei ihm zunächst nichts Ungewöhnliches geschildert worden. Erst am dritten Tag nach dem Eingriff seien so schwerwiegende Symptome genannt worden, dass er einen Fachkollegen für eine Computertomographie einschaltete. Der Zustand der Patientin war offenbar äußerst kritisch, denn der Darminhalt drang in die Bauchhöhle. Die Patientin kam ins Hegau-Klinikum zu einer fünfstündigen Notoperation, der wegen Komplikationen eine zweite folgte, und vor wenigen Monaten eine dritte.

Die Klägerin, die wegen anhaltender unkontrollierbarer Blitzdurchfälle den Facharzt aufgesucht hatte, sagte, bei diesem habe sie sich wegen seiner gezielten Fragen zunächst gut aufgehoben und verstanden gefühlt. Wie gut sie von ihm über mögliche Risiken einer Darmspiegelung aufgeklärt wurde, darüber gehen die Schilderungen wieder auseinander. Der Arzt sagt ja, die Patientin sagt nein. Auch die Schilderungen zum Zustand nach dem Eingriff unterscheiden sich: Sie sagt, kurz nach dem Aufwachen sei ihr furchtbar übel gewesen, und sie habe Schmerzen gehabt, die in den Folgetagen nicht besser wurden. Dies habe sie auch gesagt. In der Nacht zum dritten Tag nach dem Eingriff habe sich das Bauchweh verschlimmert und es sei Dauerdurchfall hinzugekommen. Heute seien die körperlichen Probleme weitgehend überwunden, aber die seelischen Wunden nach all den Strapazen schmerzten noch immer. Bis heute leide sie unter Einschränkungen wegen der Eingriffe. Die Frau berichtet, sie habe im Laufe ihres Lebens wegen der Krebsvorsorge schon etwa acht Darmspiegelungen hinter sich gebracht. Davor ohne Probleme.

So geht es weiter

Die Zivilkammer des Landgerichts Konstanz will der Klägerin und dem Beklagten sowie deren Rechtsanwälten einen Vorschlag für einen Vergleich vorlegen. Bis 25. August können beide Parteien dann dazu Stellung nehmen. Nehmen beide Parteien den Vergleich an, käme es zu keiner Fortsetzung der Gerichtsverhandlung. Für 15. September ist ein Verkündungstermin über das weitere Vorgehen angesetzt. (rin)