Mannheim/ Konstanz Gericht: Konstanzer Sikh hat nicht zwingend Anspruch auf Befreiung von Helmpflicht

Ein Turban tragender Anhänger der Sikh-Religion aus Konstanz hat nicht zwingend Anspruch auf eine Befreiung von der Helmpflicht beim Motorradfahren. Das entschied der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg in Mannheim in einem am Montag veröffentlichten Urteil (Az. 10 S 30/16).