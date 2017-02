Allensbach Genug Platz für Flüchtlinge in Allensbach

Der Bau der Unterkunft im Gewerbegebiet Reihetal kommt gut voran. Die Kosten bleiben wohl im Rahmen der Schätzung.

Kurz vor Weihnachten waren gerade mal die Bodenplatten betoniert für die zwei Gebäude zur Flüchtlingsunterbringung im Gewerbegebiet Reihetal. Nun haben die Handwerker recht schnell die zweigeschossigen Häuser in Modulbauweise aufgebaut, berichtete Architekt Götz Poll im Gemeinderat. „Wir haben an einem Tag ein Geschoss aufgestellt“, sagte er – und ebenso das zweite oben drauf. Die Holzwände hatte die Zimmerei Späth bereits zuvor im eigenen Betrieb hergestellt. Für den flotten Baufortschritt hätten die Handwerker auch ab und zu Schnee schippen müssen.

„Es tut sich jeden Tag etwas“, meinte Bürgermeister Stefan Friedrich. Und so feierte die Gemeinde zusammen mit Planern und Handwerkern gestern bereits ein kleines Richtfest. Die Kosten lägen im Rahmen, sagte Poll. Die Schätzung betrug einst 1,34 Millionen Euro. Nachdem einige Gewerke bereits abgerechnet sind, lautet die aktuelle Prognose 1,35 Millionen.

Ab Mai sollen rund 40 Flüchtlinge hier ein neues Zuhause finden. Zusammen mit dem lila Haus in Freudental, das in einigen Monaten zur Verfügung steht, habe die Gemeinde dann mindestens 48 weitere Plätze zur Unterbringung geschaffen – und damit ihr Soll für das Jahr 2017 erfüllt, erklärte Hauptamtsleiter Stefan Weiss. Denn bis zum Jahresende 2016 und aktuell habe man 107 Flüchtlinge untergebracht – 104 hatte das Landratsamt gefordert. Und bis Ende 2017 sollen es nach aktuellem Stand 140 sein, die der Gemeinde zugewiesen werden. Wobei Weiss anmerkte, dass von den 107 untergebrachten Asylsuchenden tatsächlich derzeit nur noch 83 in Allenbach und den Ortsteilen wohnen. 18 seien schon wieder weggezogen und sechs in ihre Heimatländer zurückgekehrt.

Erfreulich sei, dass von den 83 Flüchtlingen 27 von Privatleuten Wohnraum bekamen, so Weiss und der Bürgermeister. Letzterer betonte jedoch: „Zu viele Plätze haben wir nicht, auch wenn es im Moment gut aussieht.“ Die aktuellen Zuweisungszahlen seien Statistik. Doch es sei offen, was in diesem Jahr noch passiere – zum Beispiel durch den Familiennachzug.

Mit Blick auf die Integration der Neubürger aus fernen Ländern sei es sehr gut, dass diese dezentral in allen Ortsteilen untergebracht seien, sagte Friedrich. Und klar sei, dass dieses Thema alle angehe. „Jetzt entscheidet sich, wie wir als Allensbacher Wertegemeinschaft diese Menschen aufnehmen und integrieren“, so der Bürgermeister. „Die Verwaltung allein kann das nicht.“ Das sei schon im Jahr 2016 für alle Mitarbeiter der Ämter im Rathaus eine enorme Herausforderung gewesen. Er wolle zum Beispiel gern eine neue Gruppe beim im vergangenen Sommer gegründeten Helferkreis gründen, deren Mitglieder als eine Art Hausmeister die Patenschaft übernähmen für Wohnungen oder Häuser. Wer bereit sei, so eine Aufgabe zu übernehmen, der werde natürlich entsprechend eingewiesen und könne sich bei Fragen an die Verwaltung wenden.

Ludwig Egenhofer (CDU), der im Landratsamt beruflich mit der Unterbringung von Flüchtlingen befasst ist, betonte die Leistung der Gemeinde, so viele Plätze in relativ kurzer Zeit zu schaffen. „Das wurde großartig gemeistert“, meinte er.

Bei der Unterkunft im Reihetal sollen die Arbeiten nun zügig weitergehen, sagte Architekt Poll. Die Außendämmung und die Verkleidung wurden bereits aufgebracht. Bei einigen Gewerken wie den Bodenarbeiten oder der Erschließung habe es Mehrkosten gegeben. Beim Trockenbau sei dagegen Einsparpotenzial gefunden worden. Und auf die Frage nach weiteren Kostenrisiken sagte er: „Es ist noch ein Puffer von 40 000 Euro drin.“

Weitere Helfer gesucht

Zur Flüchtlingssituation in Allensbach veranstalten die Gemeinde und der ehrenamtliche Helferkreis heute um 19.30 Uhr einen Infoabend im Pfarrheim. Eingeladen sind hierzu alle interessierten Bürger, weil die Integration der Flüchtlinge von möglichst vielen mitgetragen werden soll. Bürgermeister Stefan Friedrich, Vertreter des Caritasverbandes sowie Sprecher des Helferkreises werden über den Stand der Dinge informieren. Ziel ist dabei auch, weitere Unterstützer zu finden, die zum Beispiel Hausmeistertätigkeiten in den Unterkünften übernehmen. (toz)