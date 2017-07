Konstanz Gemeinderat beschließt hohe Sondersteuer für Kampfhunde

Aller Protest hat nichts geholfen. Die Steuern für Kampfhunde steigen in Konstanz extrem. Die Stadt will diese Tiere nicht mehr haben. Auch der Steuersatz für alle anderen Hunde steigt – um 12 bis 24 Euro.

Wer in Konstanz ein als Kampfhund eingestuftes Tier hält, muss ab 2018 erheblich mehr Hundesteuer bezahlen. Der Gemeinderat hat am Donnerstagabend beschlossen, dass der erste Hund 900 Euro pro Jahr kostet, jeder weitere 1500 Euro.Ziel ist, die Anzahl der als gefährlich angesehenen Listenhunde, wie etwa American Staffordshire Terrier, Bullterrier und Pitbull-Terrier beschrieben werden, einzugrenzen. Mit diesem Beschluss hat sich der Gemeinderat dem Antrag der Linken Liste angeschlossen, denn die Verwaltung hatte anfangs 600 und 1200 Euro vorgeschlagen.Zuvor hatte es harsche Kritik an dem Vorhaben gegeben. Der Tierschutzverein Konstanz mit dem Tierschutzheim forderte dazu auf, weiterhin nach dem Gleichheitsprinzip alle Hunde nach demselben Satz zu besteuern. Es gebe keine gesetzliche Grundlage für ein Halteverbot von Kampfhunden und daher keine Grundlage für eine Sondersteuer. Mit dieser Haltung schloss sich der Tierschutzverein Bürgern wie Nina Hasiwa an. Sie sieht eine Ungleichbehandlung insbesondere dann, wenn ein Kampfhund wie alle anderen Hunde einen Wesenstest bestanden hat.In der Bürgerfragestunde des Gemeinderats am Donnerstagabend kündigte sie eine Unterschriftenaktion, Demonstrationen und juristische Mittel gegen die Entscheidung des Gemeinderats an. Für alle anderen Hunde steigt die Steuer im nächsten Jahr um zwölf Euro für den ersten und um 24 Euro für jeden weitere Hund eines Besitzers. Damit liegt der Satz dann bei 108 und 216 Euro (ebenfalls für Zwinger mit fünf Hunden).