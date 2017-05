Konstanz Geldkassette aus Praxis gestohlen

Neben den 200 Euro aus der Geldkassette der Praxis in der Emmishofer Straße hat ein derzeit noch unbekannter Täter auch einen kleineren Betrag aus dem Mitarbeiterraum gestohlen.

Aus einer Praxis in der Emmishofer Straße in Konszanz hat am Dienstagnachmittag ein unbekannter Täter in einem unbeobachteten Moment eine Geldkassette mit rund 200 Euro Bargeld gestohlen. Laut dem Bericht der Polizei entwendete er außerdem eine Geldbörse aus einem Mitarbeiterraum mit einem zweistelligen Bargeldbetrag entwendet.