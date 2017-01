Konstanz Gefährlich: Unbekannter wirft Fahrrad von Rolltreppe eines Drogeriemarkts

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls in der Tirolergasse.

Ein Unbekannter nahm am Donnerstagmorgen gegen 11.30 Uhr ein verschlossen abgestelltes Fahrrad, brachte es durch den Seiteneingang in einen Drogeriemarkt und warf es die Rolltreppe zur Spielwarenabteilung hinunter. Glücklicherweise, so die Polizei, befand sich zu dieser Zeit niemand auf der Rolltreppe. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 07531/995-0 zu melden.