Konstanz Gedränge am neuen Planschbecken im Rheinstrandbad

Das neue Kinderplanschbecken ist endlich fertig: Im Rheinstrandbad lockt nun ein 50 Quadratmeter großes Becken kleine Wasserratten an. Das haben sich die Stadtwerke 320 000 Euro kosten lassen.

Die Konstanzer Kinder haben das neue Planschbecken im Rheinstrandbad für sich erobert. Die Bädergesellschaft Konstanz hat das Becken und den Spielplatz für insgesamt 320 000 Euro erneuert. Seit Mittwoch können sich Kinder dort endlich vergnügen, die Bauarbeiten dauerten aufgrund des kalten Frühjahrs deutlich länger als ursprünglich veranschlagt. Das neue Planschbecken hat eine abgestufte Wassertiefe bis 60 Zentimeter, eine kleine Wasserrutschbahn, Wasserspeier und rundherum viel Platz für die Eltern. "Mit dem größeren Planschbecken werden wir der hohen Nachfrage durch Eltern mit kleineren Kindern gerecht", sagt Robert Grammelspacher, Geschäftsführer der Bädergesellschaft.

Wie die Stadtwerke in einer Pressemitteilung berichten, könne mit dem neuen Becken Energie und somit auch Kosten gespart werden. Da die beiden alten Becken keinen geschlossenen Wasserkreislauf hatten, wurden pro Saison durch den stetigen Zu- und Ablauf etwa 5000 Kubikmeter erwärmtes Wasser in den Abwasserkanal eingeleitet. "Dies entspricht jährlichen Ausgaben in Höhe von rund 25 000 Euro für Wasser, Abwasser und Wärme, die nun zu einem guten Teil eingespart werden können", so die Information von Stadtwerke-Pressesprecher Josef Siebler.

Auch der Spielplatz wurde mit einem Klettergerüst mit Seilen zum Balancieren und Hangeln neu gestaltet. Bei einem Kinderfest am Samstag, 24. Juni von 14 bis 18 Uhr im Rheinstrandbad können die Einrichtungen getestet werden, es gibt außerdem ein vielfältiges Programm mit Sackhüpfen, Entenrennen im neuen Kinderplanschbecken oder Zielwerfen mit Rettungsringen.